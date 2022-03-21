Испанец Рам и колумбиец Муньос сыграли пару в первом раунде турнира Match Play

Испанец Джон Рам, номер один в мире, был в паре с колумбийцем Себастьяном Муньосом и американцами Патриком Ридом и Кэмероном Янгом в первом раунде турнира PGA WGC Match Play, который начнется в эту среду в Остине, штат Техас.

Рам, действующий чемпион US Open, и Рид, победитель Мастерса в 2018 году, встретятся с новичком Янгом, который занимал второе место в прошлом месяце на турнире Ривьера, и Муньосом.

В турнире принимают участие 64 игрока, отобранных для своей позиции в рейтинге, которые делятся на 16 групп по четыре участника в каждой для проведения круговых матчей со среды по пятницу. Затем победители групп попадают в плей-офф уик-энда.

Действующий чемпион Билли Хоршель, двенадцатый сеяный, находится в группе с австралийцем Мин Ву Ли, действующим чемпионом Scottish Open; бельгийцем Томом Питерсом, победителем января в Абу-Даби, и американцем Томом Ходжем, победившим в прошлом месяце на Пеббл-Бич.

Американец Коллин Морикава, второй номер в мире, сыграет с земляком Джейсоном Кокраком, шотландцем Робертом Макинтайром и испанцем Серхио Гарсией, чемпионом Masters 2017 года.

Норвежца Виктора Ховланда, занявшего третье место, сыграли вничью с австрийцем Сеппом Стракой, американцами Уиллом Залаторисом и Кэмероном Трингейлом.

К четвертому сеяному, американцу Патрику Кантли, присоединятся соотечественник Кит Митчелл, южнокореец Им Сон Чже и ирландец Шеймус Пауэр.

Пятый сеяный американец Скотти Шеффлер присоединился к британцу Томми Флитвуду, Мэтту Фицпатрику и Яну Поултеру, победителю турнира Match Play 2010 года.

Седьмой номер мира, американец Джастин Томас, входит в группу с победителем Match Play 2019 года Кевином Киснером и другим соотечественником Люком Листом, а также австралийцем Марком Лейшманом.

Американец Ксандер Шауффеле, действующий олимпийский чемпион и соотечественник Тони Финау, попал в седьмую группу вместе с японцем Такуми Канайя и австралийцем Лукасом Гербертом.

Четыре великих чемпиона вместе в группе 11: американцы Киган Брэдли и Джордан Спит, австралийский Адам Скотт и англичанин Джастин Роуз.

Американец Дастин Джонсон, двукратный победитель турниров Большого шлема и Match Play в 2017 году, присоединяется к землякам Мэтью Вулффу, Максу Хоме и канадке Маккензи Хьюзу в восьмой группе.

Девятый сеяный Брайсон ДеШамбо сыграет против американца Тэйлора Гуча, англичан Ли Вествуда и Ричарда Блэнда.

Джс-мех/ма