Испанские шеф-повара в знак солидарности с Украиной продвигают «Тапас во имя мира»

Барселона (Испания), 21 марта Группа из 40 каталонских шеф-поваров, работающих в Каталонии (северо-восток Испании), представила в понедельник инициативу солидарности «Тапас во имя мира», проект, который родился в ответ на войну в Украине и с целью «помочь в любых нуждах, возникающих в результате катастрофы» или несправедливость». Среди ведущих шеф-поваров гастрономии, которые присоединились к этой инициативе солидарности, - Карме Рускалледа, Карлес Гейг, Хидеки Мацухиса, Альберт Адриа, Алекс Пуиг, Ромен Форнелл, Нанду Джубани, Карлес Абеллан и Карлес Техедор, кондитеры Кристиан Эскриба, Ориол Балагер и Хорди Рока, а также школы общественного питания CETT, ESHOB и г-н Хофманн. На презентации инициативы промоутеры проекта пояснили, что рестораны, придерживающиеся «Tapas por la paz», предложат своим посетителям возможность пожертвовать проект от одного евро во время оплаты счета. Наряду с деньгами, собранными за счет прямых пожертвований клиентов, которым будет предоставлен QR-код для транзакции, рестораторы также смогут сделать пожертвования на кампанию. Средства, собранные в рамках инициативы, будут направлены в неправительственную организацию шеф-повара Хосе Андреса «Всемирная центральная кухня», которая до сих пор предлагала более 150 000 блюд украинцам, пострадавшим от войны, как тем, кто покинул страну, так и тем, кто остается на украинской территории. «С Хосе Андресом существует многолетняя дружба, мы знаем, куда уходят деньги, что реакция очень быстрая и что они превращают их в еду, в чем нуждаются многие люди», - пояснил Кристиан Эскриба. Кампас «Тапас за мир» запланирована на апрель прошлого года в Каталонии, хотя организаторы проекта заявили, что попытаются распространить инициативу на остальную часть Испании, чтобы продолжать предлагать гуманитарную помощь в других катастрофах, которые могут произойти в будущем. Проект возник по инициативе родившегося в Барселоне шеф-повара Кима Маркеса, который менее чем за две недели получил поддержку более сорока каталонских шеф-поваров. «Мы очень большая сила, и идея состоит в том, чтобы все мы собрались вместе, чтобы выступить в качестве оратора и добровольно собрать один евро за ужин», - сказал Маркес. В то же время Escribà объявила, что в ближайшие недели Гильдия кондитеров Каталонии опубликует подробности кампании «Monas for Peace», с помощью которой можно пожертвовать один евро на покупку пасхальной «обезьяны», традиционной каталонской сладости. «На Пасху у нас, каталонских кондитеров, есть прекрасная возможность, мы очень привержены работе по оказанию помощи», - сказал Эскриба. Рестораторы и заведения общественного питания, желающие присоединиться к инициативе «Тапас во имя мира», могут сделать это, заполнив форму, которую они найдут на веб-сайте «Тапас во имя мира»: www.benana.es/tapasporlapaz. ШЕФ рул/чм/икон