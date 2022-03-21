Сексуальная тревога: когда она становится симптомом и как ее контролировать, чтобы достичь удовольствия

Unfulfilling relationship

Тревога - это аффективное состояние, которое имеет здоровую сторону, когда, например, оно позволяет нам оценивать ситуации, которые могут быть рискованными, если мы сталкиваемся с ними без мер предосторожности или когда оно, помимо прочего, обеспечивает энергию для различных проектов.

Вместо этого тревога становится симптомом, когда мы чувствуем опасения или плохо предвосхищаем беспричинную опасность или заставляет нас думать, что мы эротизированы, когда на самом деле мы спешим подчиниться. Тревога может быть кратковременной, эпизодической или хронической , постоянно сопровождая человека, в обоих случаях сексуальное желание уменьшается и подрывает другие сексуальные функции, такие как эрекция, смазка или оргазм. Это может даже вызвать боль во время полового акта.

Что касается форм выражения, есть те, кто завышает предвосхищение того, что произойдет во время полового акта (они обычно думают, что они потерпят неудачу), и принимают меры предосторожности или предпочитают избегать этого. С другой стороны, есть те, кто управляется импульсами или принуждениями, которые ищут быстрые контакты для снятия напряжения. В обоих случаях тревога усиливается, перемещаясь между телами и блокируя удовольствие.

Сексуальная тревога чаще встречается у мужчин, особенно из-за социального и культурного влияния необходимости подчиняться. Тем не менее, количество консультаций по поводу женской аноргазмии и вагинизма из-за беспокойства увеличивается (Гетти Имиджес)

В общем, тревожным людям не отказывают в удовольствии. Тем не менее, они воспринимают половой акт как экзамен, который они должны пройти, чтобы получить хороший балл, то есть порадовать своего партнера. Им трудно сосредоточиться на том, что они чувствуют, и сосредоточиться не на теле, а на навязанных ему идеях. Они пытаются сосредоточиться на разных уровнях возбуждения, эрогенных зонах и сексуальных фантазиях. Они требуют от себя; они считают, что половой акт основан на половом акте, и недооценивают важность игр и практик, отличных от проникновения. Они небезопасны и им трудно внедрять инновации.

Существуют различия между людьми, которые беспокоятся только о сексуальных фобиях. Тревожные люди сталкиваются с отношениями с большим страхом и упреждающими идеями. С другой стороны, сексуальные фобы плохо предвосхищают, появляются чувства неполноценности, а также боятся «смущать» или смущаться другим . Эта активная система тревоги в сексологии называется «ролью самонаблюдателя». То есть внешний взгляд, который оценивает и оценивает (почти всегда отрицательно) сексуальное поведение: «Вы потерпите неудачу», «вы не можете расслабиться», «когда вы проникаете, вы опуститесь», «вы не достигнете оргазма» и т. д., так много вторжений в страхи и убеждения заставляют сексуальных фобы даже не осмеливаться фантазировать и отказываться эротические контакты.

У тревожных людей есть общий знаменатель: они сокращают эротическую игру, чтобы «снять тему», что приводит к усилению напряжения и невозможности увеличения телесных и эротических ощущений.

Они требуют от себя; они считают, что половой акт основан на половом акте, и недооценивают важность игр и практик, отличных от проникновения (Гетти Имиджес)

Если в какой-то момент их партнеры предложат им новую практику, они вступают в дилемму: делать это или не делать, им не рекомендуется пробовать варианты. С одной стороны, я хотел бы изменить эротические действия, но с другой они чувствуют себя странно и сомневаются, как это сделать. В случае людей с навязчивыми чертами перфекционизм и программирование действий, таких как планирование дня, времени, способа его выполнения, являются доминирующими факторами. Кроме того, они не терпят разочарования и раздражительны, обескуражены или переполнены беспокойством или чувством вины за невыполнение запланированных действий (они путают свои сексуальные планы и стратегии с сексуальным желанием)

Сексуальная тревога чаще встречается у мужчин, особенно из-за социального и культурного влияния необходимости подчиняться, демонстрировать потенцию, радовать своего сексуального партнера. Тем не менее, количество консультаций по поводу женской аноргазмии и вагинизма из-за беспокойства увеличивается.

Как регулировать беспокойство?

Сексуальный контакт питается взаимодействием; он не является односторонним. Это обязывает их обоих: «Я чувствую, я чувствую тебя, мы чувствуем». Гетти

Управление тревогой выходит за рамки чисто сексуального, потому что оно вторгается в другие сферы жизни субъекта. Поэтому изменения в образе жизни имеют фундаментальное значение. Управление стрессом на работе и в семье с помощью аэробных упражнений, йоги, дыхания, медитации, техники эмоциональной регуляции, психотерапии - вот некоторые из актуальных предложений, которые очень эффективны.

Что касается сексуальности, то сосредоточение внимания на половом акте как «цели эротической встречи» имеет основополагающее значение . Удовольствие и удовлетворение могут быть достигнуты разными способами: сосредоточиться на телесных ощущениях, исходящих от тела, и почувствовать другого, когда я, например, обнимаю, целую, касаюсь. Сексуальный контакт питается взаимодействием; он не является односторонним. Это обязывает их обоих: «Я чувствую, я чувствую тебя, мы чувствуем».

Уолтер Гедин, (MN 74 794), психиатр и сексолог

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