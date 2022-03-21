Сан-Паулу и Сан-Бернардо столкнулись друг с другом для ключа 2

Сан-Паулу и Сан-Бернарду завтра определят свой пропуск в полуфинал Бразилии - чемпионат Паулисты 2022 года. Матч запланирован на 20:30 (аргентинское время) в Морумби.

Сан-Паулу и Сан-Бернардо встретятся завтра в 20:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий ключевому 2 матчу чемпионата Бразилии - Паулиста 2022 года, будет сыгран в Морумби.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 3 победы, а визит добавил 1. В 1 матче они оказались даже на табло.

Время Сан-Паулу и Сан-Бернардо, в зависимости от страны

Аргентина: 20:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 18:30

Мексика CST и Никарагуа: 17:30 Мексика

MST и Мексика PST: 16:30

Венесуэла: 19:30

Источник Note and Mexico PST Изображение: Фабрика данных