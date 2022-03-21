Санчес: Мы ожидаем от ЕК сбалансированного ответа между предложением и ценой

Париж, 21 марта Президент правительства Испании Педро Санчес в понедельник поверил, что Европейская комиссия предложит «достаточно сбалансированный» ответ на вызовы, связанные с войной в Украине для энергоснабжения и эволюцией цен на электроэнергию. «Мы надеемся, что сможем найти сбалансированный ответ, который позволит всем странам ответить на этот вызов в зависимости от серьезности ситуации в том или ином аспекте», - заявил Санчес вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время совместного выступления в Елисейском дворце. Санчес заявил, что Европейский совет в этот четверг и пятницу в Брюсселе должен будет рассмотреть два фундаментальных аспекта: сначала гарантии поставок энергии, а затем цены на газ. ШЕФ мгр-ак/пш (фото) (видео)