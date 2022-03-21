Copywriting sports, 21 марта россиянка Елена Лашманова была запрещена на два года за допинг Отделом честности (AI) и потеряла золотые медали, завоеванные в 20-километровом марше на Олимпийских играх в Лондоне 2012 и Москве 2013. По данным этого органа, после обвинений, основанных на доказательствах в докладе McLaren, она была запрещена на два года с 9 марта 2021 года за употребление запрещенных веществ в нарушение антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики (World Athletics). По данным AI, Лашманова приняла предложенную санкцию, которая включает в себя ликвидацию ее результатов в период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года, тем самым потеряв золотые медали, завоеванные в Лондоне и Москве. На подиуме Игр 2012 года выступят китайцы Шицзе Цэян, Хун Лю и Сючжи Лу. Испанцы Беатрис Паскуаль и Мария Васко займут пятое и седьмое места соответственно. Пьедестал чемпионата мира 2013 года сформируют китайцы Хун Лю, Хуаньхуань Су и итальянка Элиза Ригаудо. Беатрис Паскуаль поднимется на четвертое место, а Джулия Такач - на седьмое. ШЕФ джап/собака