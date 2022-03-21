Российский шахматист Сергей Карякин отстранен от работы на полгода

Российский шахматист Сергей Карякин, который в 2016 году столкнулся с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира, был отстранен в этот понедельник на полгода на любые международные соревнования из-за его проявлений поддержки российского вторжения в Украину.

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) посчитала, что заявления 32-летнего россиянина, который горячо одобрил вторжение в Украину, могут «подорвать репутацию шахмат и/или ФИДЕ».

Именно поэтому было принято решение ввести «запрет на участие» в любых соревнованиях, организуемых ФИДЕ, на шесть месяцев, начиная с понедельника.

Карякин, который в настоящее время занимает 18-е место в мире, должен был принять участие в турнире претендентов в Мадриде в июне, главном индивидуальном соревновании 2022 года, в котором участвуют восемь игроков, чтобы определить следующего игрока, который бросит вызов чемпиону мира Магнусу Карлсену.

В социальных сетях Карякин неоднократно поддерживал вторжение России и политику президента Владимира Путина «по демилитаризации и денацификации Украины».

«Лозунг «Нет войне» сейчас написан людьми, которые цинично не заметили за восемь лет войны против русских на Донбассе, массовых убийств в Киеве, Мариуполе и других городах», - написал он в Twitter 25 февраля, через день после начала вторжения, используя кремлевскую риторику.

В своем аккаунте в Telegram Карякин осудил в понедельник санкцию, которую он считает «позорной».

«Я ни о чем не жалею», - сказал он, сказав, что он «патриот прежде всего», а не спортсмен или конкурент.

Федерация шахмат России заявила в своем заявлении о намерении обжаловать меру, которую она считает «дискриминационной».

Еще один российский игрок, Сергей Шипов, также был предметом судебного разбирательства в Комиссии по этике. Он не был санкционирован «потому что он гораздо менее известен», с которой у него меньшая аудитория, и потому, что его слова считались «чуть менее провокационными», чем слова Карякина.

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