Россия оправдала убийство не менее восьми человек и разрушение торгового центра в Киеве шокирующим военным видео нападения

Министерство обороны России обнародовало в понедельник видео диспетчерской с момента взрыва современного торгового центра в Киеве в ночь на воскресенье. Это была последняя гражданская цель, которую атаковали силы Путина, в результате чего погибло по меньшей мере восемь человек, а торговый центр Retroville, открытый в 2020 году, превратился в завалы и причинил ущерб окружающим зданиям.

Москва заявила, что атака была связана с тем, что украинская военная техника заправлялась ракетами в районе торгового центра. Но правда в том, что нападения на гражданскую инфраструктуру, такую как жилые дома, театры, школы и больницы, были постоянными в последние дни российского вторжения.

Ранее уже стало известно видео той же атаки, снятое с камеры наблюдения, запечатлело момент, когда ракета попала в торговый центр в Киеве. в воскресенье вечером в результате нападения, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек.

От нового торгового центра «Ретровиль», расположенного на северо-западе Киева и подвергшегося бомбардировке российскими войсками, почти ничего не осталось. В 22.45 (по местному времени) бомбардировка потрясла этот пригород украинской столицы, разрушив как здание, так и ближайшие окрестности.

«Я спокойно сидел дома, моя квартира была потрясена взрывом, я думал, что здание рухнет», — вспоминает 76-летний Владимир, житель этого района. Русские «вероятно, нацеливались на тепловую (электрическую) электростанцию в нескольких сотнях метров», сказал он, указывая на большую белую дымовую трубу на горизонте.

Открытый в начале 2020 года, незадолго до пандемии COVID-19, «Retroville» был храмом потребления с 250 магазинами, западными брендами, кинотеатрами и 3000 парковочными местами. Вся южная часть огромного торгового комплекса, которым гордились жители квартала, была разрушена.

Под навесом, на котором висели большие рекламные плакаты, на земле лежали шесть трупов, торчащих босыми ногами из черного пластика, которым они были покрыты. Все тела мужчин с военной техникой, а двое полуобнаженные, что позволяет предположить, что солдаты, вероятно, спали там во время бомбардировки.

По словам местных жителей, сегодняшняя бомбардировка стала самой большой бомбардировкой в Киеве с начала российского наступления 24 февраля.

30-летний Дима Степаниенко рассказывает, что при взрыве она упала «у подножия кровати». «Боюсь, что так», - говорит он, опуская взгляд, отвечая на вопрос, дойдет ли война до Киева.

В окрестностях торгового центра почти не было окон от взрыва, а битое стекло покрывает эспланады 20-этажных зданий.

Южная автостоянка «Ретровиля» теперь выглядит как поле боя: пылевидные транспортные средства, скрученный лом и обломки, препятствующие проходу.

От спортивного клуба «Sportlife» и его бассейна буквально куча стали и бассейны с грязной водой, с расплавленными кусочками изоляционного полиэстера. Окружающая среда источает запах гари.

Среди завалов группа пожарных и солдат ищет новых жертв, у подножия обугленного и все еще дымящегося десятиэтажного здания, от которого осталось только бетонное сооружение. «Это офисы торгового центра, к счастью, никого не было», — объясняет сосед.

(С информацией от AFP)

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