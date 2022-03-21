Москва, 21 марта (EFE). - Россия готова обменять более 500 украинских военнопленных, захваченных в ходе нынешней «специальной военной операции» в соседней стране, сообщила сегодня российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Москалькова пояснила телеканалу RT, что Москва составила список карточек, написанных самими заключенными, из которых видно, что они живы. «На сегодняшний день более 500 карточек были заполнены и доставлены Международному Красному Кресту. Это украинские заключенные (...), которых мы готовы обменять», - сказал он. Первый обмен, который произошел между двумя сторонами в конфликте, - это девять российских солдат, которых Киев согласился передать в обмен на освобождение мэра украинского города Мелитополя Ивана Федорова. Москалькова пояснила, что последнее слово в отношении украинских заключенных принадлежит Министерству обороны России и что их число «намного превышает» вышеупомянутые полтысячи. Украинская армия признала гибель по меньшей мере 1300 своих солдат и оценивает потери противника в несколько тысяч с начала российской военной интервенции 24 февраля. Россия, которая взяла под свой контроль несколько городов на юге Украины, до сих пор признала только 498 жертв в своих рядах, в дополнение к 1597 раненым. Что касается украинской стороны, то Москва насчитывает несколько тысяч погибших и раненых. ШЕФ мос/да