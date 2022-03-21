В Парагвае продолжаются сокращения дорог в ожидании топливного фонда

Асунсьон, 21 марта Водители грузовиков продолжали протестовать на основных маршрутах Парагвая в понедельник, ожидая одобрения Конгрессом предложения правительства о создании фонда для стабилизации цен на топливо. Периодические блокады происходили по меньшей мере в 20 точках на различных национальных и ведомственных дорогах, сообщили в дорожной полиции, которая удерживает войска, дислоцированные в этих районах. Протесты продолжались, несмотря на то, что сегодня вступило в силу сокращение, которое государственная компания Petroleos Paraguayos (Petropar) предоставила в своих точках продажи двух самых востребованных видов топлива в стране. Petropar снизил 500 гуарани (0,072 цента) до литра дизельного топлива типа III и 300 гуарани (0,043 цента) до 93-октанового бензина, что не привело к отключению мобилизаций, начавшихся неделю назад. Это была вторая скидка, применяемая государственной компанией, которая в четверг уже снизила 500 гуарани на эти продукты. Пользователи предупреждали, что в течение дня были очереди и даже были станции, на которых закончилось топливо со скидкой. Говоря о ситуации, президент Petropar Денис Личи пообещал, что сегодня и завтра они сделают все возможное, чтобы удовлетворить растущий спрос. Личи выразил обеспокоенность по поводу новых сокращений дорог и указал, что правительство намерено отменить их, «приложив огромные усилия за счет субсидирования топлива», продаваемого этой нефтяной компанией. Кроме того, он сообщил каналу NPY, что со вторника 88-октановый бензин будет снижен на 240 гуарани (0,034 цента). Со своей стороны, министр финансов Оскар Лламосас встретился сегодня с делегатами Сената и частного сектора, чтобы обсудить предложение исполнительной власти Конгресс о создании фонда стабилизации цен на топливо. Луис Ортега, представитель частного сектора, заявил на пресс-конференции, что «единственная альтернатива» снижению цен на них — через этот фонд. Однако протестующие сектора отказались от субсидирования фондом частных предприятий.