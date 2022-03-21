Известный гватемальский судья уходит в отставку и отправляется в изгнание с угрозами убийством

Город Гватемала, 21 марта Известный гватемальский судья Эрика Айфан Давила, награжденная в 2021 году Соединенными Штатами за борьбу с коррупцией и безнаказанностью, объявила в понедельник, что ушла со своего поста и вынуждена отправиться в изгнание за «давление и угрозы» в адрес своей работы. В видеоролике, опубликованном в ее социальных сетях, глава суда высокого риска D пояснила, что приняла решение уйти с поста в апреле из-за «отсутствия достаточных гарантий защиты» для ее «жизни и целостности» в Гватемале. Позже в радиоинтервью Айфан Давила сказал: «Была информация, что если я попытаюсь покинуть страну по какой-либо причине, будет предпринята попытка покушения на мою жизнь». Кроме того, адвокат добавила, что против нее ведется «преследование» со стороны прокуратуры (депутата парламента, прокуратуры), а также указала, что президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи запросил информацию по делу, которое якобы связано с ним. Судья проработала в судебной системе 19 лет, в том числе 6 - в суде высокого риска, и в течение них она вела несколько громких дел. Одним из таких случаев стало обвинение пяти членов бизнес-элиты Гватемалы в 2018 году за незаконное финансирование политической кампании и приход на пост президента комика Джимми Моралеса (2016-2020). В настоящее время Айфан Давила руководит делом, расследующим фальсификацию выборов в Верховный суд Гватемалы в 2020 году, один из заговоров, который привел к «преследованиям» и «преследованиям» против него. Кроме того, у судьи было досье о продолжающемся расследовании с участием гватемальского президента, и именно из-за этого досье она получила запрос от президента. «То, что было сделано, заключалось в том, чтобы отказать ему в просьбе о доступе к разбирательству в том деле, которое упоминается, потому что он (Джамматтеи) не является процедурной стороной в рамках досье», - сказал Айфан Давила. «И это не процессуальная сторона, потому что она не создана как таковая, и прокуратура ничего не просила против нее», - добавил он. ПРОКУРОРЫ И СУДЬИ В ИЗГНАНИИ С отъездом Айфана Давила в Соединенные Штаты уже 15 гватемальских работников правосудия, которым в последние месяцы пришлось отправиться в изгнание, поскольку, по мнению большинства, они подверглись «криминализации» со стороны генерального прокурора Консуэло Порраса. Большинство работников правосудия в изгнании — это прокуроры, участвовавшие в антикоррупционной борьбе в Гватемале, которая проходила в период с 2014 по 2020 год и которая была ослаблена изгнанием в 2019 году Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале. Поррас была санкционирована в сентябре прошлого года Соединенными Штатами после того, как обвинила ее в «препятствовании» правосудию по делам с высоким воздействием в Гватемале. «РАЗРУШЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА». Айфан Давила заявил в интервью, что больше всего ему больно в ситуации в стране, - это «разрушение верховенства закона». В настоящее время судья находится в процессе, одобренном Верховным судом, для расследования по судебному решению, и ее иммунитет лишен. 9 марта посол США в Гватемале Уильям Попп сопровождал судью в суд, где ее допрашивают, чтобы снять с нее иммунитет. Айфан Давила также получила поддержку президента Центра по правам человека Роберта Кеннеди США Керри Кеннеди, который также лично сопровождал ее в начале судебного разбирательства против нее 4 марта. Кеннеди, дочь американского политика Роберта Кеннеди, заявила 4 марта, во время посещения Гватемалы, что она находилась в центральноамериканской нации «потому, что одного из лучших судей в этой стране ложно обвиняют, и преследуется с реваншизмом за ее работу по борьбе с коррупцией». В 2021 году Айфан Давила была удостоена Международной премии «Женщина мужества», присуждаемой Госдепартаментом США, «за усилия по укреплению верховенства закона в Гватемале». ШЕФ золото-jcm/jrh