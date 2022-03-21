Секретарь запросит общий пересчет голосов в Сенате Колумбии

Богота, 21 марта Национальный регистратор Колумбии Александр Вега объявил в понедельник, что он запросит общий пересчет голосов в Сенат перед лицом сомнений, оставленных результатами выборов 13 марта, чей контроль дал левым почти на 400 000 больше голосов, чем те изначально считалось. «Как генеральный регистратор, завтра я снова попрошу пересчитать все столы в Сенате (...), чтобы сохранить институциональность», - заявила Вега на пресс-конференции о беспрецедентном решении, принятом на фоне сомнений в прозрачности избирательной системы Колумбии. Предварительный подсчет голосов 13 марта дал левой коалиции «Исторический пакт» 2 302 847 голосов в Сенате, в то время как подсчет в 97%, опубликованный в пятницу Офисом регистратора, дал ей 2 692 999 голосов, или 390 152 голоса, что является партией с наибольшей разницей между двумя цифрами. Прогнозы показывают, что с этим результатом Исторический пакт может получить 19 мест в верхней палате, что на три больше, чем было получено в ходе предварительного подсчета голосов, в то время как Консервативная партия, которая получит 15 мест, и правящий Демократический центр (справа) и коалиция «Зеленый альянс - Центр Эсперансы», которая упасть до 13 каждый. Это вызвало споры, потому что именно Исторический пакт осудил с понедельника, что он не был насчитан около 500 000 голосов, в то время как Демократический центр, который является партией президента Ивана Дуке, снял подозрение, что бюллетени могут быть изменены присяжными. Учитывая эту ситуацию, президент созвал завтра заседание Бюро избирательных гарантий, чтобы власти «могли прояснить все сомнения, которые существуют в отношении тех избирательных участков, связанных с выборами в Сенат, которые вызвали споры». Регистратор Вега заверил, что, «независимо от причин», идея состоит в том, чтобы достичь «избирательной истины» и «искать спокойствие в стране», поэтому он обратится с просьбой о проведении общего пересчета в Национальный избирательный совет (CNE), организацию, которая может санкционировать его. «В случае одобрения (запроса) у нас готова вся логистика. Это было бы только для того, чтобы наши судьи республики и при всей поддержке свидетелей, Канцелярия регистратора, надзорные органы и надзорные органы подсчитывали все столы в стране для выборов в Сенат», - добавила Вега. Хотя самые большие расхождения были с голосованием в Сенат, есть и разногласия с палатой представителей, чьи проверки Секретарь планирует опубликовать завтра. ШЕФ джга/джок/дмт