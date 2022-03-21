Хищники продолжают освещаться вдали от дома; 76 человек побеждены

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (AP) - Паскаль Сиакам набрал 26 очков и 10 подборов, а Прешес Ачиува добавил 21 очко, чтобы привести «Торонто Рэпторс» к победе над Филадельфией 76ers со счетом 93-88 в воскресенье.

Крис Баучер финишировал с 12 очками и 14 досками, чтобы помочь «Рэпторс» продлить свою победную серию от дома до шести игр.

Джеймс Харден пропустил два штрафных с «Сиксерс» со счетом 87-86 и пропустил еще один удар за 59 секунд до конца, а Филадельфия проиграла 89-86. У 76ers оставалось 37,3 мяча, а Джоэл Эмбиид дорого потерял мяч.

Скотти Барнс пропустил два штрафных, что удержало лидерство Торонто 90—88 с 7,1 секунды игры.

Тем не менее, Харден снова ошибся, совершив наступательный фол, который положил конец надеждам «Сиксерс» на возвращение.

Джоэл Эмбиид заработал 21 очко и 13 подборов за Филадельфию. Он едва забил шесть из 20 полевых бросков и пропустил свои три трехочковых попытки. Тайриз Макси набрал 19 очков, а Харден — 17.