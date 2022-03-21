Катар объявил о возобновлении переговоров о поставках газа в Германию

Каир, 21 марта Катар достиг соглашения с Германией о возобновлении переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в европейскую страну, шаг, который, как ожидается, снизит его зависимость от поставок российского газа, говорится в заявлении QataRenergy. «Обе стороны договорились, что их соответствующие коммерческие структуры возобновят переговоры о долгосрочных поставках СПГ из Катара в Германию», - говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте QataRenegy и воспроизведенном в начале понедельника катарским информационным агентством QNA. Это понимание было достигнуто в ходе переговоров, которые немецкая делегация во главе с министром экономики и климата Робертом Хабеком проводит с воскресенья в Дохе, откуда она надеется отправиться сегодня в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в поисках сотрудничества в области энергетики. Согласно отчету, «Qatar Energy уже несколько лет ведет переговоры с немецкими компаниями о поставках СПГ из Катара в Германию». «Однако до недавнего времени эти переговоры не материализовались в окончательные соглашения из-за отсутствия ясности относительно долгосрочной роли газа в энергетическом балансе Германии и необходимой инфраструктуры импорта СПГ», - добавил он. Он пояснил, что Хабек подтвердил во время встречи в Дохе с министром энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби, что «правительство Германии приняло быстрые и конкретные меры для ускорения развития двух терминалов приема СПГ в Германии в качестве приоритетного вопроса, чтобы разрешить долгосрочный импорт СПГ в Германия». Глава германской экономики заявил в заявлениях катарскому телеканалу Al Jazeera, транслировавшихся в понедельник, что проинформировал катарские власти о «количестве газа, в котором нуждается Германия», и что его страна рассчитывает согласовать с Катаром «долгосрочную стратегию, до 20 лет». В преддверии своей поездки в Катар Хабек заявил в заявлении в пятницу, что «энергетическая безопасность сосредоточит поездку» в две арабские страны, подчеркнув: «Нам нужно временно и в краткосрочной перспективе больше сжиженного природного газа и мы хотим посадить его на немецких терминалах». Европейский союз (ЕС), в частности Германия, ищет другие источники российского природного газа с начала войны России против Украины 24 февраля и надеется, что его арабские партнеры в Персидском заливе, особенно Катар, станут альтернативой.