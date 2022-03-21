Правосудие Путина официально закрепляет цензуру в России за вторжение в Украину: Facebook и Instagram запрещены

В понедельник суд Москвы запретил социальные сети Facebook и Instagram в России, посчитав, что они занимаются «экстремистской» деятельностью, сообщают российские информационные агентства.

«Мы согласны на запрос прокурора о запрете деятельности компании Meta», - заявил судья, материнская компания Facebook и Instagram, сообщает агентство.

По словам суда, социальные сети, которыми управляет Meta, «запрещены за экстремистскую деятельность».

Приложение для обмена сообщениями WhatsApp, также принадлежащее Meta, не затронуто этой мерой, поскольку суд установил, что оно не используется в качестве средства «публичного распространения информации».

Иллюстративное фото флага России и логотипа Instagram 11 марта 2022 года. REUTERS/Дадо Рувич/

В понедельник российские службы безопасности, ФСБ, потребовали «немедленного» запрета Facebook и Instagram, обвинив их в действиях, «направленных против России и ее вооруженных сил».

11 марта прокуратура попросила классифицировать Мету как «экстремистскую» организацию, что открыло путь для запрета всей ее деятельности в России.

Эта просьба поступила после решения Meta смягчить свои правила в отношении насильственных публикаций против российской армии и лидеров в связи с военной операцией Москвы на Украине.

Instagram, Facebook и Twitter уже заблокированы в России, где они практически недоступны, за исключением случаев использования виртуальной частной сети (VPN).

С начала российской интервенции в Украину 24 февраля исполнительная власть ужесточила контроль за информацией, распространяемой в Интернете, одном из последних пространств для свободного выражения мнений в стране.

(С информацией от AFP)

Продолжайте читать: