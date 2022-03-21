Прокуроры из 18 штатов просят Верховный суд прекратить «пребывание в Мексике»

Лос-Анджелес, 21 марта Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта и 17 других прокуроров штата обратились в Верховный суд США в понедельник с просьбой обеспечить гуманитарную защиту просителей убежища и отклонить продолжение программы «Оставайся в Мексике». Прокуроры подали «Amicus brief», призывая Верховный суд отменить решение Апелляционного суда пятого округа, который заставил восстановить программу протоколов защиты мигрантов (MPP), вынеся решение в пользу иска под руководством Техаса, назвав это решение «ошибочным». В кратком изложении коалиция подчеркивает заинтересованность подписавших ее государств в защите прав тех, кто ищет безопасности в Соединенных Штатах, и важность дискреционных возможностей федерального правительства разрешать некоторым мигрантам въезд или пребывание в стране в гуманитарных целях. «Эта атака Техаса на нашу систему предоставления убежища позорна и противоречит нашим основным американским ценностям», — говорится в заявлении Бонты. Он добавил, что федеральному правительству нужна способность быстро и эффективно реагировать на возникающие гуманитарные катастрофы. Администрация президента Джо Байдена в прошлом году покончила с MPP, одной из звездных мер правительства ныне бывшего президента Дональда Трампа (2017-2021). Но после постановления Апелляционного суда 6 декабря ему пришлось снова запустить программу, которая обязывает просителей убежища ждать развития своих дел в Мексике, поэтому правительство Байдена попросило Верховный суд рассмотреть дело MPP. 26 апреля судьи высшей судебной инстанции заслушают доводы истцов и правительства. По словам официальных лиц Организации Объединенных Наций, по состоянию на 13 марта Соединенные Штаты вернули 1217 просителей убежища в Мексику на этом втором этапе MPP, которым придется ждать разрешения их запросов в латиноамериканской стране. «Независимо от того, являются ли они уязвимыми детьми в Сальвадоре или украинскими семьями, спасающимися от войны, каждый заслуживает возможности безопасно и законно искать защиту. Я призываю Верховный суд США отменить это ошибочное решение по апелляции. Пришло время вернуться к порядочности и уважительно относиться ко всем людям», — заявил прокурор Калифорнии. К Бонте присоединились прокуроры из Иллинойса, Коннектикута, Делавэра, округа Колумбия, Гавайев, Мэна, Мэриленда, Массачусетса, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Орегона, Род-Айленда и Вермонта. Решение Верховного суда ожидается не раньше июня. ШЕФ амв/мск