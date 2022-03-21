Перу против Уругвая: журналист «чарруа» рассказал об этой дуэли и предупредил о полузащите «Ла Селеста»

В этот четверг, 24 марта, национальная сборная Перу сыграет против сборной Уругвая в рамках 17-го тура отборочного тура Южной Америки. Стадион Сентенарио сгорит в этой дуэли, которая многое обещает за то, что оспаривается: долгожданная квота на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. В этом смысле журналист Диего Муньос упомянул об этом столкновении, отметив отличные совпадения, которые «биколор» совершил во время своего визита.

«Это будет очень спорный матч. Уругвай совершенно ясно понимает, что это будет экстремальный матч и что ему нужно к этому готовиться. Перу — это соперник, который исторически вызывал много неудобств, и Уругвай очень четко об этом говорит. С поражениями даже на стадионе Сентенарио. Есть реальность, к которой Уругвай должен быть готов, а именно справиться с давлением, которое будет испытывать команда «Селест», потому что, похоже, он главный герой и должен будет нести ответственность за матч», - прокомментировал журналист в интервью программе «Экипо». F 'из ESPN Перу.

И дело в том, что «бело-красные» реагируют в сложных ситуациях, демонстрируя бунт и желание двигаться вперед. Достаточно вспомнить и уйти до 2004 года, когда им удалось обыграть тех, кого возглавлял тогдашний уругваец Хорхе Фоссати со счетом 3:1. Авторами аннотаций были Нольберто Солано, Клаудио Писарро и Джефферсон Фарфан, а Диего Форлан сделал скидку для местных жителей.

Этот результат стал последней перуанской победой на землях «Чарруаса», поэтому с Рикардо Гарекой они будут стремиться повторить этот подвиг и добиться победы, которая позволит ему иметь полтора ноги на чемпионате мира.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОГДА-ТО УРУГВАЙ

С другой стороны, Муньос рассказал о вариантах, которые были у «Селеста» под командованием Диего Алонсо, который заменил легендарного Оскара Вашингтона Табарес в начале 2022 года. «Никаких серьезных изменений по сравнению с командой с Алонсо, которой занимался Табарес, не произошло. Если присмотреться, то большая перемена - это Пеллистри, имя которого никто не входил в планы и которое Алонсо включил в качестве стартера, будучи неравным по отношению к Венесуэле . И Матиас Оливера, парень из Хетафе, который играл за левого защитника. Он также был игроком, которого Табарес не коллировал. В остальном команда — та же, что играла с Табаресом. За исключением Роше, который был стартовым вратарем в обоих матчах с Алонсо, но учитывая, что Муслера был недоступен из-за травмы. Столкнувшись с этим, остальная часть команды повторяется и выходит из памяти», - сказал он.

Факундо Пеллистри в матче Уругвай против Венесуэлы в отборочном туре Катар 2022.

ВНЕШНИЙ ВИД ПЕЛЛИСТРИ

Именно, журналист ESPN Uruguay затронул тему включения Факундо Пеллистри, который был большим сюрпризом, но оставил хороший имидж в матчах против Парагвая и Венесуэлы. «Пеллистри - громкое имя, но никто не рассчитывал на него ни в первом составе, ни в стартовой команде, ни даже в списке состава. Пеллистри приходил и играл. И хотя у него не было отличного выступления против Парагвая, тренер включил его в стартовую команду против Венесуэлы. В итоге он генерировал действие, открывшее матч решающими играми, участвуя в трех из четырех голов. Учитывая это, Пеллистри, у которого нет стрельбы, без минут у Алавеса, в противоположном номере в стартовой команде в четверг», - пояснил он.

КЛЮЧ В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Наконец, Диего сообщил, что игровая стратегия актерского состава «селесты» будет изменена и сосредоточится на флаерах. «Я думаю, что самое существенное изменение связано с полузащитой. Алонсо задал полузащите Уругвая иерархию. Он передал Вальверде и Бентанкуру ключи от игры. Раньше у команды была другая ось силы, она родилась в Године и закончилась в Суаресе. Теперь это потрясающие референты, выдающиеся игроки, лидеры на корте и за его пределами, но они присутствуют в конкретных моментах матча, где они необходимы. Вес игры несет колесо «Тоттенхэма» (Бентанкур) и руль «Реала» (Вальверде) «, - сказал он.

Родриго Бентанкур (24) и Федерико Вальверде (23 года) хорошо играют в своих клубах. Первый достиг английской команды на рынке последнего прохода из Ювентуса в Италии, а второй все чаще поселяется в «Белом доме», являясь первым вариантом замены трезубца Каземиро, Тони Крооса и Луки Модрича. Поэтому они прибывают с опытом Старого континента, чтобы навредить и выиграть дуэль с «биколором».

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