В Парагвае зарегистрировано 13 смертей от пандемии COVID-19

Согласно ежедневному отчету Министерства здравоохранения и социального обеспечения, в понедельник в Асунсьоне, 21 марта, в Парагвае было зарегистрировано 13 смертей от COVID-19 и 169 инфекций. Из 1596 проанализированных образцов 169 были положительными. Таким образом, общее число случаев, зарегистрированных с момента первой инфекции COVID-19 в стране 7 марта 2020 года, выросло до 647 268. На сегодняшний день 18 599 человек погибли в результате этого заболевания. Правительство Парагвая объявило 22 февраля, что указ, устанавливающий ограничения для сдерживания распространения пандемии, отменен и не будет продлен из-за снижения числа инфекций и смертей. Однако требование носить маску в помещении и предъявлять прививочную карту для въезда в страну останется в силе. Парагвай сталкивается с «третьей волной» COVID-19 после последовательного роста числа случаев заболевания в нескольких департаментах (провинциях) в последние недели, хотя в последние дни эта тенденция начала спадать. 10 января Парагвай изменил свои требования к въезду, потребовав отрицательный результат теста ПЦР для всех иностранцев, желающих въехать, кроме тех, кто прибывает из МЕРКОСУР (блок, который также включает Аргентину, Бразилию и Уругвай) и соседних стран. Кроме того, для всех посетителей, за исключением тех, кто проживает в приграничных городах, требуется полное свидетельство о вакцинации.