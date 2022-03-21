Парагвай призывает временного поверенного в делах Бразилии высказать слова министра

Асунсьон, 21 марта Министерство иностранных дел Парагвая вызвало временного поверенного в делах Бразилии Жоао Карлоса Беато Сторти в понедельник после заявлений министра экономики этой страны Паулу Гедеса, вызвавших беспорядки в Асунсьоне. Заместитель министра иностранных дел Парагвая Марсело Скаппини встретился с представителем Бразилии, «чтобы лично выразить ему категорическое неприятие правительством Парагвая» претензий Гедеса, говорится в заявлении МИД. «Эти печальные и прискорбные выражения, помимо игнорирования истории, не отражают степень отношений между Парагваем и Бразилией», — добавили в записке. Таким образом, министерство иностранных дел Парагвая отреагировало на комментарии, сделанные Гедесом в бразильской прессе на мероприятии, в ходе которого он упомянул о налогах в его стране. В частности, глава отдела экономики Бразилии заявил, что «Парагвай разумно снизил налоги и стал самым богатым бразильским штатом в кавычках, который растет больше всего», говорится в статье в бразильской прессе, цитируемой местными СМИ. Уже в прошлую субботу министерство иностранных дел посетовало в своем аккаунте в Twitter на «печальные выражения высокопоставленного бразильского правительственного чиновника». «Парагвай является и всегда будет свободной, суверенной и независимой нацией, и в честь тех, кто героически защищал ее на протяжении всей его истории, он не может игнорировать эти прискорбные выражения», - сказал он в трели, не приведя подробностей. В период с 1864 по 1870 год Парагвай участвовал в войне Тройного союза против военной коалиции, сформированной Бразилией, Аргентиной и Уругваем, в результате чего он был практически уничтожен и потерял большую часть мужского населения. ШЕФ фунт/год