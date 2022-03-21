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Пачука возглавляет мексиканскую Клаусуру через 11 дней

Newsroom Infobae

21 март 2022

Мексика, 20 марта Тузос дель Пачука, победивший Крус Азул со счетом 1:0 в эту субботу, подтвердил себя в качестве лидеров турнира по мексиканскому футболу Клаусура-2022 в конце одиннадцатого раунда чемпионата в это воскресенье. На своем стадионе уругвайский тренер Гильермо Алмада Тузос показал практичный футбол и с голом Эрика Санчеса подписал победу, которая позволила им набрать 25 очков, что на два больше, чем у Тигреса, победившего со счетом 2:0 против Монтеррея в северном дерби. Тигрес выиграл со счетами француза Андре Пьера Жиньяка, признанного лидером бомбардиров с 10 голами, и Флориана Товена, занявшего второе место с двумя очками меньше, чем Пачука, и на одно над Пуэблой, третье место. В эту пятницу Пуэбла стратега Николаса Ларкамона лидировала с Израилем Рейесом и Мартином Барраганом, но Сантос Лагуна перевернул поединок с аргентинцем Луисом Суаресом, который забил Эдуардо Агирре, бомбардира 2:1, и вскоре после этого исполнился 2-2. В одном из самых эмоциональных финальных матчей в это воскресенье колумбиец Хулиан Киньонес забил гол на 90-й минуте, чтобы чемпион Атласа сыграл вничью со счетом 1:1 с Чивасом Гвадалахарой в мексиканском футболе Tapatio Classic. Киньонес принял пас эквадорца Анибала Чала и спас матч за свою команду на 90-й минуте, после того как Роберто Альварадо поставил «Гвадалахару» впереди на 66-й минуте. День начался в четверг с триумфа Керетаро, со счетом 2:1 над Сан-Луисом, с голами Анхеля Сепульведы и аргентинца Леонардо Секейры, а испанский Унаи Бильбао сделал скидку на жеребьевку гостей. В эту субботу Necaxa продемонстрировал тенденцию к росту с момента прибытия тренера Хайме Лосано и обыграл Pumas UNAM со счетом 1-3 на своем собственном стадионе. Уругваец Родриго Агирре забил пару голов, а Алан Медина, один, привел Некаксу к победе, а для Pumas бразилец Диого де Оливейра сделал скидку. В других результатах дня, в это воскресенье, Америка обыграла Толуку со счетом 3:0, забив колумбийца Роджера Мартинеса, чилийца Диего Вальдеса и мексиканца Алехандро Зендехаса, Леон обыграл Масатлан со счетом 1-2, а Тихуана победила ФК Хуарес со счетом 1:0. Закрытие возобновится с двенадцатого числа в первые выходные апреля. В пятницу 1-го Сан-Луис примет Некакса; в субботу 2-й Круз Азуль-Атлас, Некакса-Америка, Гвадалахара-Монтеррей и Хуарес-Пумас УНАЛ сыграют в субботу 2-е, а Толука-Пуэбла, Леон-Керетаро, Тигрес-Тихуана и Сантос Лагуна-Пачука. гб/икс (фото)

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