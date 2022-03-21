Открытие AIFA: барбекю, весы, гуалумбо и кабан — «деликатесы», которые Омар Файяд напомнил тем, кто едет в аэропорт

Омар Файяд, губернатор Идальго, воспользовался торжественным открытием нового международного аэропорта Фелипе Анхелеса (AIFA), чтобы продвигать гастрономическую культуру предприятия, в котором он занимает должность главы местного исполнительного органа. Поэтому во время своего участия в церемонии он предположил, что в его штате подают лучшее барбекю в Мексике.

В понедельник, 21 марта, федеральная администрация во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO) открыла первый мегапроект четвертой трансформации. Символично, что церемония открытия состоялась в ознаменование 216-й годовщины со дня рождения Бенито Хуареса, лучшего президента Мексики по версии AMLO.

Мероприятие было приглашено членами кабинета президента и тремя главами местных органов власти в связи с важностью работы и влиянием, которое она окажет на местную экономику этих штатов. Поскольку это была работа, возведенная в Санта-Люсии, штат Мехико, присутствовал губернатор Альфредо дель Масо; также, как ориентир мексиканского мегаполиса, присутствовала Клаудия Шейнбаум, глава правительства Мехико; наконец, поскольку он находился в муниципалитете недалеко от Идальго, его губернатор также был подарок. Омар Файяд.

Члены федерального кабинета и руководители местных органов власти приняли участие в инаугурации AIFA (Фото: Президентство)

Последний, как и другие губернаторы, сделал краткие заявления на стенде, установленном в AIFA, где он предположил, что недалеко от Санта-Люсии началось его образование, в котором, помимо возможности потреблять лучшее барбекю, путешественники, которые пользуются аэровокзалом, будут иметь доступ к таким блюдам, как эскамолы, гуалумбос и дикий кабан.

В Мексике термин барбекю в основном относится к традиционному методу, используемому для приготовления различных видов мяса, в основном овец, козлятины или говядины, путем приготовления их в собственном соку или на пару вместе с ингредиентами и травами из региона, при этом подают консоме и готовят тако, которые можно подавать мягкий или золотистый (жареный).

В Идальго это животное готовят по-разному (миксоте, ломито, стейк). Текстура и качество его мяса позволяют нам выполнять различные рецепты, в которых приправа народа идальго сделала дикого кабана одной из основных причин, почему их посещают со всех частей Мексики.

Барбекю из Идальго — одно из самых узнаваемых в Мексике (фото: Instagram/ @birria_la_tiajuana/@brixbarbecue)

В Идальго очень часто можно найти гуалумбо, которые традиционно готовят с яйцами или могут быть найдены в других рагу в качестве характерного ингредиента региона. Гуалумбо растительного происхождения рождаются из цветка магея, который прорастает до достижения зрелости, что происходит примерно до 15 лет.

Чешуя, прозванная икрой бедных, является личинками муравья güijera с научным названием Liometopum apiculatum, который населял национальную территорию с доиспанских времен и считался регулярной частью рациона цивилизаций, населявших то, что сейчас известно как Мезоамерика. Благодаря своим характеристикам килограмм весов может стоить до 1200 песо (примерно 60 долларов США).

Таким образом, одним из положительных последствий, ожидаемых с инаугурацией AIFA, является поощрение туризма вблизи терминала, поэтому Файяд Менесес настаивал на том, что туризм может воспользоваться гастрономическим предложением, которое предлагает его организация.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: