Мэр: Один человек погиб в результате бомбардировки торгового центра в Киеве

По меньшей мере один человек погиб в результате бомбардировки российскими войсками торгового центра в воскресенье в столице Украины Киеве, сообщил мэр города.

По словам журналистов AFP, в городе во время нападения произошел мощный взрыв, и на обломках торгового центра Retroville наблюдались пожары.

«Пока один мертв», — заявил мэр Виталий Кличко в сети Telegram.

«Бомбардировка противника» вызвала пожар в торговом центре в северо-западном районе Подольского и несколько тележек загорелись, сообщили экстренные службы в Facebook.

Кадры с камер наблюдения, опубликованные аварийными службами, показали мощный взрыв и облако дыма, за которым последовало несколько небольших вспышек.

Согласно видео, опубликованному аварийными службами, пожарные вытащили мужчину из-под завалов.

Солдаты оцепили район и попросили журналистов уйти, опасаясь, что там могут быть другие взрывчатые вещества.

Жители жилого дома, окна которого были разбиты взрывом, рассказали, что несколькими днями ранее они наблюдали мобильные ракетные установки возле торгового центра.

На прошлой неделе Киев подвергся серии терактов, в одном из которых пять человек получили ранения в воскресенье в многоквартирном доме.

Однако продвижение России на Киев застопорилось. Российские войска время от времени участвуют в боевых действиях на северо-западе и востоке Украины, но за две недели практически не продвинулись вперед.

дк/реб/мас/йоу