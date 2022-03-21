«Ненормально»: первое предубеждение против синдрома Дауна — это время постановки диагноза

Долорес Пизано Коста — президент и соучредитель Гражданской ассоциации «Changing the Look». Ее сыну Матиасу исполнилось 4 года в тот день, когда Infobae связалась с ней, чтобы узнать, какова была ее повседневная жизнь матери ребенка с трисомией 21 года.

Это было первое уточнение, которое хотела сделать Долорес: не сказать «синдром Дауна», а обратиться к генетическим характеристикам этих людей. «Потому что синдром относится к болезни, и они не больны», - пояснила женщина на другом конце телефона.

Долорес пришлось разрушить - во-первых, свои собственные страхи и предрассудки, когда в сентябре 2017 года она узнала, что у сына, который был в пути, «высокая вероятность синдрома Дауна». Это стало известно после полупрозрачности шеи, обычного ультразвука, который проводится на 12 неделе беременности.

После консультации с генетиком, который заказал дополнительное исследование, подтверждение было по телефону: «Привет Долорес, результат вернулся положительным, трисомия 21, или более известный как синдром Дауна», - услышала она по ту сторону линии, и мир развалился.

Он не знал, как он будет поступать, что станет с его жизнью, как он сможет продвинуть ситуацию вперед. И, как это часто бывает при неожиданных обстоятельствах, она задалась вопросом, почему это должно было произойти с ней.

Благодаря своему тренерскому обучению она смогла использовать имевшиеся у нее инструменты и сделать их своими собственными, чтобы бороться со своими предрассудками и разрушить свои страхи, чтобы продолжать наслаждаться беременностью и приветствовать сына в мире, которого она заслуживает.

«Во время родов все было просвещено», — вспоминала женщина в диалоге с этим медиумом, а затем перечисляла достижения своего ребенка в возрасте четырех лет: «Матиас начал ходить год и два месяца, даже раньше, чем его старше. брат, Альфонсо (7 лет), оставил подгузники в три года и три месяца и ничего идеального».

Долорес сначала пришлось разрушить собственные страхи и предрассудки, когда она узнала, что у сына, который был в пути, «высока вероятность синдрома Дауна»

Для малыша, который проводит свою четырехместную комнату в той же школе, что и его брат, «трудности в настоящее время связаны с языком, хотя он очень выразительный и коммуникативный ребенок».

«С Мати и с тех пор, как мы создали Cambiando la gaze, я научилась смотреть и концентрироваться на сильных, а не на слабых сторонах», — сказала Долорес, которая подчеркнула: «Это люди, которым нужна дополнительная поддержка, но в конечном итоге они делают то же самое, что и их сверстники. В нашем случае речь — это большая проблема, но есть много других вещей, которыми занимается мой сын, и это то, с чем я остаюсь».

- Как вы думаете, чего не хватает в плане разрушения предрассудков, существующих вокруг синдрома Дауна?

- Одна из самых больших заключается в том, что все люди с этим заболеванием хорошие, и на самом деле они не маленькие ангелы. Они похожи на остальных смертных, иногда у них плохое настроение, они злятся, они люди.

Другое убеждение заключается в том, что они не смогут работать или что они не являются самозанятыми, и в ассоциации мы видели это на собственном опыте: есть вещатель, журналист, учитель-садовник. Сегодня известно, что это люди, которые управляют самостоятельно, в некоторых случаях с сопровождением, но добиваются автономной жизни.

В целом, предрассудки соответствуют тому факту, что они не смогут многое сделать, когда происходит то, что эти мифы аннулируют их.

Если мы посмотрим на них, мы увидим человека за их раскосыми глазами, который так сильно их характеризует, и мы увидим его способности улучшать их.

Самые большие проблемы связаны с социализацией, созданием действительно открытых и инклюзивных школ, с тем чтобы образование адаптировалось к каждому учащемуся с методами, полезными для каждого ребенка, с их сильными и слабыми сторонами.

Как мы уже говорили, к сожалению, новость о рождении ребенка с трисомией 21 продолжает передаваться как серьезная проблема, что-то негативное, и даже некоторые выражают родителям что-то вроде «соболезнования» . Это происходит сегодня, и причина в основном «потому, что, как правило, медицинские работники считают это патологией, болезнью, и они не знают, какова повседневная жизнь человека с этим заболеванием, они сосредотачиваются на ограничениях, а не думают о своих способностях и о том, какими они будут. уметь делать», считают они с момента изменения внешнего вида.

«Мы считаем, что важно осознать влияние и важность этого первого сообщения о диагнозе», — подчеркнула Долорес. То, как обращаются с родителями, повлияет на то, как они представят будущее со своими детьми, и с этого начинается разрушение предрассудков».

Вот почему ассоциация по случаю Всемирного дня синдрома Дауна запустила кампанию «Это ненормально», перефразируя концепцию, которая часто используется для определения людей с трисомией 21, и с целью обсуждения идеи «нормальности», чтобы выйти на низовые уровни на начало истории семей, у которых есть ребенок с этим заболеванием, и вопрос о том, каким образом ставится диагноз .

Опрос, проведенный ассоциацией 616 семей с детьми с трисомией 21 года в возрасте до десяти лет, показал, что 55% родителей не удовлетворены тем, как они получили новости о диагнозе. Двадцать процентов из них были одиноки, без компании, и 77% не получили никакой информации или контактов от референтной ассоциации, чтобы проконсультировать их по этому вопросу.

«Многие, как и я, были проинформированы по телефону, другим по электронной почте или даже в середине родов, если это не было обнаружено во время беременности», - сказала Долорес, к которой «иногда не хватает такта и сочувствия при общении с родителями».

Для нее возникает цепь предрассудков, которые затем распространяются на всю жизнь этих людей. «Мир изменился, и, как все остальное обновляется, пришло время узнать и понять, что иметь ребенка с синдромом Дауна точно так же, с большим количеством проблем в другое время - или нет, - но если они ходят в стандартные школы, ведут социальную жизнь, их ценят и уважают, они могут достичь тех же целей, что и любой человек в своей жизни », — заключил он.

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