У норвежской спортсменки Ингебригтсен положительный результат на covid-19

Звезда норвежского полузащитника Якоб Ингебригтсен дал положительный результат на covid-19, заявил спортсмен в понедельник, на следующий день после поражения эфиопским Самуэлем Теферой в финале чемпионата мира по легкой атлетике на 1500 метров в Белграде.

«Только что приехав домой в Санднес (на юго-западе Норвегии), я решил сделать медицинский осмотр, потому что вчера вечером мне показалось странным», - пояснил олимпийский чемпион по дистанции в своем аккаунте в Instagram, сопроводив сообщение фотографией своего положительного теста на антиген.

«Перед гонкой все казалось нормальным, с (одним) отрицательным тестом ПЦР и несколькими быстрыми тестами», - добавил он.

«Неудачное время, но это неизбежно. Теперь восстановиться и возобновить обучение», — заключил он.

В воскресенье в Белграде 21-летний вундеркинд, 17 февраля побивший мировой рекорд в помещении на 1500 м (3:30 .60), был побит Теферой, у которой Ингебригцен точно выхватил мировой рекорд.

22-летний Тефера сохранил свой титул чемпиона мира со временем 3:32 .77, в то время как норвежец был серебряным на 25 сотых.

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