Лауреат Нобелевской премии мира Рамуш-Орта возглавил пересчет выборов в Восточном Тиморе

Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта возглавляет первый тур президентских выборов в Восточном Тиморе, опередив уходящего президента Франсишку Гутерриша, но без абсолютного большинства голосов, согласно подсчету, объявленному властями в понедельник.

Таким образом, бывшая португальская колония готовится ко второму туру выборов между этими двумя кандидатами на одном из самых конкурентных выборов в истории этой небольшой страны Юго-Восточной Азии.

72-летний Жозе Рамуш-Орта набрал 46,58% голосов по сравнению с 22,16% уходящего главы государства после предварительного подсчета всех бюллетеней.

«Это результат подсчета 12 муниципалитетов, региона Окуссе (тиморского анклава в Индонезии) и диаспоры», - заявил телевидению генеральный директор Технического секретариата избирательной администрации (STAE) Асилино Мануэль Бранко.

По его словам, результаты еще не проверены и окончательно подтверждены национальной избирательной комиссией, которая утвердит второй тур, назначенный на 19 апреля.

Восточнотиморские избиратели избрали своего президента в субботу на пятилетний срок из 16 кандидатов.

Нынешний президент Франсишку Гутерриш, 67 лет, возглавляющий партию ФРЕТИЛИН, был кандидатом на переизбрание.

Но Орта, который уже был президентом в период с 2007 по 2012 год, оставил свой уход на пенсию перед лицом того, что он считает нарушением Конституции уходящим президентом. Его поддерживает Национальный конгресс по восстановлению Тимора (CNRT).

Конфронтация между двумя основными партиями экономически и политически парализует страну на протяжении нескольких лет.

Восточный Тимор с 1,3 миллиона жителей был португальской колонией до 1975 года, а затем кроваво оккупирован Индонезией до обретения независимости в 2002 году.

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