Отряд никарагуанской оппозиции будет выведен из изгнания

Манагуа, 21 марта Оппозиционная политическая группа Unidad Nacional Azul y Blanco, которая родилась после антиправительственных демонстраций, вспыхнувших в Никарагуа в апреле 2018 года, будет выведена из изгнания, сообщил в понедельник ее новый Политический совет. Решение было принято во время выборов нового Политического совета национального единства в составе 10 членов, все из которых были изгнаны или высланы из Никарагуа. Среди членов коллегиального органа оппозиционной группы — коста-риканская никарагуанская феминистка Ана Кирос, которая была выслана в ноябре 2018 года из Никарагуа и которая 18 апреля того же года стала одной из первых пострадавших в ходе протестов против сандинистского правительства. Власти лишили ее гражданства, выслали в Коста-Рику и запретили въезд в Никарагуа в течение пяти лет. Новый Политический совет национального единства пообещал «усилить» давление с целью освобождения 179 «политических заключенных». Кроме того, избранные обязались требовать справедливости для тех, кто погиб в контексте демонстраций 2018 года и «завоевания демократии». «Избавление от диктатуры Ортеги Мурильо жизненно важно, необходимо для Никарагуа, чтобы двигаться к будущему справедливости, свободы и где мы сможем лучше противостоять нищете, которая поражает большинство людей, где мы покончим с непреодолимой нехваткой жизни, коррупцией, которая крадет государственные деньги», - заявили они в публичной газете сообщение. Новый Политический совет этого оппозиционного подразделения также состоит из молодежных лидеров, гуманитарных работников и представителей коренных народов, которые входили в состав групп протестующих, собравшихся в знак протеста против правительства. Национальное подразделение «Синие и белые» сообщило, что в этом году четыре директора имеют право на одно переизбрание: Тамара Давила, Хосе Антонио Пераса, Алекс Эрнандес и Роджер Рейес, которые находятся в тюрьме по обвинению в преступлениях, считающихся «государственной изменой». Новый Политический совет национального единства был избран 134 муниципальными и 15 департаментскими советами, а также двумя региональными советами из 43 организаций, входящих в организацию в Никарагуа. wpr/лфп/ав/дмт