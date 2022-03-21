Новые дебаты среди экспертов: полезно ли оливковое масло для здоровья?

Olive oil with fresh herbs on wooden background.

Оливковое масло экстра вирджин, избалованный ребенок первоклассной средиземноморской диеты, не только придает еде шелковистое удовольствие, но и стало суперпродуктом, проанализированным сотнями научных исследований. Исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, BMJ и Журнал Американского колледжа кардиологии связывает увеличение потребления оливкового масла первого отжима с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных патологий.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует две мерные ложки в день для пользы для здоровья. Так что нам нужно налить его, верно? Не так быстро. По словам доктора Колдуэлла Эсселстина, сердечно-сосудистого хирурга и автора книги «Профилактика и обращение вспять болезни сердца», который участвовал в документальном фильме «Вилки над ножами» (художественный фильм, который распространяет секреты и преимущества вегетарианской диеты), у него есть назначают растительную диету, цельные и безмасляные продукты для пациентов с тяжелыми сердечными заболеваниями.

И независимо от того, называете ли вы это диетой на основе сырых растений (WFPB) или диетой вилки над ножами, Esselstyn непреклонен: «без масла». Потребление масла, говорит он, даже оливкового масла экстра вирджин, повреждает эндотелиальные клетки, которые регулируют кровоток. Вы хотите здоровые и счастливые эндотелиальные клетки? Ключ в том, чтобы отказаться от нефти, считает Esselstyn. Так кто же прав?

Исследования, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии, BMJ и The Journal of American College of Cardiology, связывают увеличение потребления оливкового масла первого отжима с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных заболеваний (Getty Images)

Esselstyn основан на исследовании 1990 года, а также на его собственных выводах, опубликованных в журнальной статье под названием: «A Way to Reverse ИБС» (ишемическая болезнь сердца). Оба исследования показали, что потребление масла снижает опосредованную потоком вазодилатацию, что означает, что кровоток замедляется.

Без масла — это не то же самое, что без жира. Жир является одним из макроэлементов, необходимых нашему организму для оптимального функционирования, и Esselstyn не предлагает устранять все жиры . Вместо этого он и его коллеги, включая доктора Дина Орниша и доктора Т. Колина Кэмпбелла, говорят, что жиры должны поступать из цельных продуктов с высоким содержанием здоровых жиров, таких как авокадо, орехи и семена. Это обеспечивает полезные жиры и пищевые волокна. «Клетчатка помогает нам регулировать пищеварение и всасывание», — сказал диетолог Джей Зибарт в диалоге с HuffPost.

Никто не оспаривает насыщенный вкус оливкового масла. Некоторые сторонники безмасляной диеты даже говорят, что проблема заключается в том, что оливковое масло делает вкус пищи настолько вкусным, что способствует перееданию . Многочисленные исследования противоречат тому, что предложение немного оливкового масла помогает почувствовать сытость.

Зибарт заявил, что для его клиентов, «большинство из которых уже много лет борются за то, чтобы похудеть и восстановить здоровье, нефть просто не стоит того». Вместе с Forks Over Knives эксперт предлагает легкий обмен. Вода или овощной бульон заменяют оливковое масло для приготовления пищи, даже обжаренные, а яблочное пюре или банановое пюре заменяют выпечку. Они предлагают рецепты, в том числе безмасляную лазанью. Разве это не привлекательно? «Как и операция на сердце», — утверждал Эсселстин. Здоровье является одной из основных причин, по которой люди принимают безмасляные продукты WFPB.

Оливковое масло богато полифенолами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Масло любого вида богато калориями, около 120 калорий на мерную ложку (Getty Images)

В этом согласны средиземноморская диета и исследователи из компании Forks Over Knives. Обе стороны считают, что обработанная пища не приносит организму никаких одолжений. Самые полезные продукты — это цельные продукты с минимальной обработкой: фрукты и овощи, бобы, цельное зерно, орехи и семена.

Оливковое масло богато полифенолами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Масло любого вида богато калориями, около 120 калорий на столовую ложку. Поэтому, если вы должны использовать масло, оливковое масло первого отжима, мононенасыщенные жиры, превосходит всех остальных с точки зрения пользы для здоровья. Да, любители кокоса, это даже лучше, чем кокосовое масло. Как объяснила Конни Дикман, диетолог и автор книги The Everything Mediterranean Diet Book: «Кокосовое масло не является полезным маслом из-за содержания насыщенных жиров».

Дикман и другие сторонники средиземноморской диеты не спорят о калорийности оливкового масла. Они указывают на что-то настолько позитивное, что оно приносит пользу калориям: полифенолы. «Это самое важное, что вы едите, чем когда-либо слышали», — говорит доктор Саймон Пул, автор книг «Диета на оливковом масле» и «Настоящая средиземноморская диета». Полифенолы - это растительные соединения с «уникальными свойствами», отметил он. «В нашем организме они служат антиоксидантами, противовоспалительными средствами», — пояснил Пул. И оливковое масло первого отжима наполнено ими.

Интересный факт: с ботанической точки зрения оливки - это фрукты. Оливковое масло первого отжима производится из измельченных оливок, прошедших минимальную обработку, поэтому вы получаете в основном чистый фруктовый сок с чистым и сильным оливковым вкусом. Это хорошо. Оливковое масло экстра вирджин богато антиоксидантами и полифенолами. «Вы можете попробовать полифенолы в оливковом масле», — говорит Пул. «Это качество, которое немного горькое, пряное и ценится дегустаторами».

Существуют различные виды оливкового масла, такие как оливковое масло первого отжима, оливковое масло первого отжима, рафинированное оливковое масло, оливковое масло из жмыха и нефильтрованное оливковое масло (REUTERS)

Олио Пиро из Тосканы, одно из оливковых масел с самым высоким содержанием полифенолов, получило более 20 наград, в том числе лучшее масло Flos Olei 2021 года в категории смешанного оливкового масла первого отжима со средними фруктами. Оливки собирают вручную, чтобы избежать синяков, и измельчают в день сбора урожая, сохраняя питательные вещества нетронутыми. В то время как большинство брендов супермаркетов содержат от 20 миллиграммов до 100 мг полифенолов на килограмм, Олио Пиро достигает максимума в 700 мг.

Продюсер Олио Пиро Ромен Пиро, его жена Ливия и двое детей ежегодно потребляют около 50 литров масла первого отжима. Точно, как наш организм метаболизирует полифенолы и как полифенолы взаимодействуют с другими питательными веществами растений, все еще изучается. Но если Пирос хоть какой-то признак, все эти полифенолы делают что-то правильно. Семья — это образ великолепного здоровья: лучшая реклама вашего продукта.

Эсселстин, который годами придерживался безмасляной диеты WFPB, также выглядит великолепно. А ему 88 лет. Обе диеты - хороший случай, так что стоит ли называть это перемирием? Пул сказал, что для мира есть веские основания. «Нам нужно вместе найти то, что мы можем сказать о диетах. Нужно говорить о позитивном питании», - сказал он.

Итак, разве мы не можем сосредоточиться на тех областях, где WFPB и средиземноморская диета совпадают? Цельные продукты полезны для нас, а вопрос об оливковом масле все еще обсуждается. Однако Esselstyn неохотно поливает проблемную воду оливковым маслом. «Когда тяжелобольных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями принимают и дают растительную цельнопищевую диету без масла, болезнь не только прекращается, но и обращает ее вспять», - предупредил он. «Ни одно исследование с нефтью, о котором я знаю, не делает этого. Я буду придерживаться того, что мы сказали».

Пул, Пирос и средиземноморское диетическое племя продолжат употреблять оливковое масло. «Из средиземноморской диеты нельзя получить оливковое масло первого отжима», — говорит Пул. Возможно, они оба правы. По словам Дикмана, нет диеты, которая делает все для всех . «Речь идет о том, чтобы вы, как личность, знали свой риск для здоровья и нашли здоровое питание, которое вы можете поддерживать», - заключил эксперт.

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