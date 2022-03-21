Новый генеральный директор Дома Александра Маккуина

Новым генеральным директором дома Александром Маккуином назначен итальянец Джанфилиппо Теста, где с мая сменит Эммануэля Гинцбургера, говорится в заявлении группы люксового сектора Kering.

Джанфилиппо Теста будет зависеть от Франсуа-Анри Пино, президента Kering, заявили в группе.

Он заменит Эммануэля Гинцбургера, «который решил покинуть Керинг ради нового профессионального вызова вне группы».

Теста начала свою карьеру в TAG Heuer в 2002 году, а затем занимала различные должности в группе LVMH, в частности в доме Fendi в Италии, Японии и Гонконге.

Он начал свою карьеру в Керинге в 2016 году, в Gucci.

«В качестве генерального директора Alexander McQueen Джанфилиппо Теста будет выполнять миссию по ускорению развития британского роскошного дома, чтобы полностью раскрыть его потенциал», - говорится в заявлении.

В 2021 году оборот Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron...) составил 17,6 миллиарда евро (19,4 миллиарда долларов).

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