Надаль проигрывает финал Индиан-Уэллса и пожинает свое первое поражение в году

Дэвид Виллафранка Индиан-Уэллс (США), 20 марта Сниженный физическими проблемами и большим износом на теле, Рафа Надаль проиграл финал Индиан-Уэллса в воскресенье очень убедительному Тейлору Фрицу и положил конец его необыкновенному пробегу из 20 игр подряд, выигрывая с начала года. 24-летний Фриц, 20-й номер в мире, сломал колокол и победил Надаля со счетом 6-3 и 7-6 (5) за два часа и 6 минут, став первым американцем, выигравшим Индиан-Уэллс со времен Андре Агасси в 2001 году. После своего эпического поединка более трех часов против соотечественника Карлоса Алькараса Надаль был очень неудобен на трассе, так и не смог проявить свою обычную энергию и гнев, и ему пришлось дважды просить медицинской помощи, чтобы помочь ему с болями в груди, которые уже появились в субботнем полуфинале. «Все, что я могу сказать, мне сейчас тяжело дышать. Не знаю, когда я пытаюсь дышать, это больно и очень неудобно», — объяснил Надаль после финала. «Я не знаю, есть ли что-то в ребрах, я пока не знаю. Когда я дышу и двигаюсь, как будто у меня постоянно в ней есть иголка. У меня немного кружится голова, потому что это больно. Это своего рода боль, которая меня сильно ограничивает», - добавил он. Трехкратный победитель Индиан-Уэллса (2007, 2009 и 2013), Надаль остался на пороге своей четвертой короны в калифорнийской пустыне, а также своего четвертого турнира подряд в 2022 году после побед на Открытом чемпионате Австралии, Мельбурне и Акапулько. Надаль, который продолжает этот путь с 36 титулами Masters 1000 (на один меньше, чем сербский Новак Джокович), теперь покидает турниры на хардовых кортах после впечатляющего начала 2022 года, чтобы сосредоточиться на своей великой специальности - сезоне грунтовых кортов. ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ФРИЦ Опять же, учитывая ветер в качестве весомого фактора, хотя и не дойдя до поразительного полуфинала полуфинала Надаль-Алькараса, Фриц начал финал, устрашаясь очень сильным правым и бэкхендом, который очень хорошо нашел углы. Надаль остановил три «брейка» мяча, но отдал свою подачу в четвертом против очень смелого Фрица (1-0). Американец очень уверенно закрепил свое преимущество на своей службе, в то время как Надаль все еще испытывал проблемы с контролем своих выстрелов с задней части трассы. Испанец не смог найти свой ритм и через 15 минут после матча уже пропустил два подающих брейка (3:0). Столкнувшись со многими сомнениями Надаля без искры или динамизма, все шло отлично для Фрица: его подача была ядовитым дротиком, правая рука комфортно вела трассу, и он почти не совершал ошибок (4-0). Надаль взял воздух со своей первой игрой, выигранной с момента подачи (4-1) и, наконец, втиснул Фрица в свою службу (40-40), но американец оставался спокойным и не позволил нервам взять верх (5-1). Надалю удалось восстановить «брейк», чтобы получить 5-3 и, казалось, немного улучшился, но Фриц в очередной раз сломал свою подачу (свой третий брейк в первом сете), чтобы забить первый сет с восхитительной платежеспособностью через 39 минут. Американец блистал в первом сете с 83% очков, заработанных своей первой подачей и большим давлением на подачу Надаля, который взял только 23% своих очков со второй подачей. ФИЗИЧЕСКИЙ ДИСКОМФОРТ Перед началом второго сета Надаль обратился за медицинской помощью из-за проблем с грудью. Но ему все равно было очень неудобно на трассе, и не было никаких признаков его знаменитого возвращения, несмотря на то, что публика снова и снова пыталась его подбодрить - многие из них на испанском языке. Что не подвело, так это его дух и его коготь, которые снова появились, когда он сохранил подачу, снова увидев волчьи уши (1-1). Надаль направил эту вспышку гнева и, с большей агрессией в остальном, сумел заставить Фрица дрожать своей подачей и доставить «перерыв» (1-2). Радость мало что длилась для Надаля, который сразу после этого потерял службу и все еще очень застрял со своими ошибками (2-2). Фриц уже не был непроходимой стеной первого сета, но Надаль не мог вырасти из своих моментов слабости и растратил четыре брейкбола, чтобы вырваться вперед (3-2). Без явного доминанта и относительно легко контролирующих свою подачу два теннисиста, ключевым моментом стал «брейк-» мяч для Надаля со счетом 4:4 после очень долгого и фантастического очка, в котором Балеарские острова снова и снова мучили Фрица резаными ударами. Однако Надаль был недостаточно худым, чтобы закрыть этот брейк (5:4). На самом захватывающем этапе дня Надаль, который снова обратился за помощью к физиотерапевту, сумел спасти матч до того, как матч перешел на тай-брейк. Надаль поднял зрителей с несколькими очками в сетке, но пара серьезных ошибок закончилась тем, что уступил сет и финал великому Фрицу, который, таким образом, одержал самую важную победу в своей карьере. ШЕФ двп/поз (фото)