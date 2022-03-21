Надаль падает Фрицу в финале Индиан-Уэллса и проигрывает свой непобежденный 2022 год

Индиан-Уэллс (США), 20 марта Рафа Надаль упал в это воскресенье в финале в Индиан-Уэллсе против американца Тейлора Фрица, поражение, которое также сокращает отличную серию из 20 игр, которую испанская теннисистка выиграла в этом году. Фриц удивил в финале калифорнийского турнира и обыграл Надаля со счетом 6-3 и 7-6 (5) за два часа 6 минут. Надаль остался на пороге своего четвёртого титула в Индиан-Уэллсе (ранее он выигрывал его в 2007, 2009 и 2013 годах), а также своей четвёртой победы подряд в 2022 году после побед на Открытом чемпионате Австралии, Мельбурне и Акапулько. ШЕФ двп/автомобиль (фото)