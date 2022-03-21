Суд по делу об убийстве начинается в Германии после спора о масках

Берлин, 21 марта Суд над 50-летним мужчиной, обвиняемым в расстреле убийства сотрудника АЗС, который призывал его носить маску, начался в понедельник в суде в Бад-Кройцнахе, на юге Германии, через шесть месяцев после событий. Смерть молодого сотрудника в возрасте 20 лет в сентябре прошлого года вызвала волну негодования и вызвала дебаты по поводу предполагаемой радикализации противников правительственных мер против пандемии. Согласно обвинению, обвиняемый, которого идентифицировали только как Марио Н., вошел на заправку в городе Идар-Оберштайн (в «земле» Рейнланд-Пфальц), чтобы купить пиво без маски, несмотря на то, что это было предписано мерами по борьбе с коронавирусом. Сотрудник, Алекс У., призвал его прикрыть рот, что вызвало краткую дискуссию с подсудимым, который покинул заведение и отправился домой в поисках одного из двух револьверов, которыми он незаконно владел. Затем он вернулся на заправку и снова встал в очередь с пачкой пивных банок. Когда пришла его очередь, он опустил маску и, когда сотрудник упрекнул его в поведении, выстрелил ему в лицо с близкого расстояния, что немедленно убило его. Марио Н., который с тех пор находится в предварительном заключении, признал факты после ареста и доказывал следственному судье, что ограничения пандемии сильно повлияли на него и что он хотел бы прояснить свою усталость. Обвинение обвиняет его в убийстве с притеснениями и незаконном хранении оружия, за что он может быть приговорен к пожизненному заключению. ШЕФ cph-jpm/джем/фп