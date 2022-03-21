movistar live спортивное программирование дата 17 отборочных турниров Катар 2022 расписание каналов

На этой неделе вернутся отборочные турниры в Катаре 2022 года, где мы встретимся с командами, которые будут сопровождать Бразилию и Аргентину на чемпионате мира. Мы также узнаем, какая команда отправится в утешительный бой. Дуэли жизни и смерти грядут в этой части мира. Ознакомьтесь с полным расписанием, чтобы не пропустить его.

Movistar Peru является официальным каналом южноамериканских квалификационных турниров, поэтому он будет транслировать 5 матчей конкурса. И это будет сделано при поддержке GOLPERU, потому что все будут играть одновременно. Последнее, что нужно, чтобы избежать спекуляций относительно таблицы лидеров. Вы также можете следить за ним на сайте Infobae.

Перу — Уругвай, несомненно, последний поединок в предпоследний день. «charruas» (4-й) имеет только точку больше, чем у «биколора» (5-е место). Он будет финальным на стадионе Centenario в Монтевидео. Оба приходят со всеми своими цифрами, и ожидается отличный матч, в котором важна только победа.

Еще один отличный поединок проведут Бразилия и Чили. Первый уже участвует в чемпионате мира, а второй шестой и идет на подвиг к землям «кариокас». «Роха» также будет знать о том, что происходит с перуанцами в условиях посещения, поскольку они находятся всего в одном балле.

У Колумбии также есть шанс пройти квалификацию, хотя это зависит от остальных. Производители кофе получат Боливию с обязательством набрать 3 балла. Проигрыш или ничья лишат их шансов дожить до финального раунда отборочных турниров Катара 2022 года.

Эквадор (3-е место), со своей стороны, имеет полтора фута на чемпионате мира. С разницей в 3 единицы по сравнению с четвертой (Уругвай), достаточно одной ничьей, чтобы обеспечить себе место. На этот раз он будет измеряться Парагваем вдали от дома. Аргентина закрывается с Венесуэлой.

РАСПИСАНИЕ НА 17-Ю ДАТУ КВАЛИФИКАЦИИ КАТАР 2022

Четверг, 24 марта

- Уругвай — Перу/18:30

- Бразилия — Чили/18:30

- Колумбия — Боливия/18:30

- Парагвай — Эквадор/18:30

Пятница, 25 марта

- Аргентина против Венесуэлы/18:30

РАСПИСАНИЕ MOVISTAR НА ДАТУ 17

- Уругвай против Перу /Мовистар Депортес (3 канал /HD 703).

- Бразилия против Чили/Movistar Plus (канал 6/HD 706).

- Колумбия против Боливии/GOLPERU (14-й канал /HD 714).

- Парагвай против Эквадора/Movistar Eventos (11-й канал /HD 711).

- Аргентина против Венесуэлы/Movistar Депортес (канал 3/HD 703).

Расписание Movistar Peru на 17-ю дату отборочного турнира Катара 2022 года.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КАТАРА 2022