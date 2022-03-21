Более 80 арестованных в результате новых инцидентов после матча в Марокко

Местные СМИ сообщили, что более 80 человек, 56 из которых несовершеннолетние, были арестованы после дальнейших столкновений между группами болельщиков после матча Кубка Марокко в Агадире (юг) через неделю после аналогичных инцидентов в Рабате.

По данным информационного сайта Goud, 84 задержанных подозреваются в «совершении насильственных действий, хранении холодного оружия, пьянстве на дорогах общего пользования и причинении материального ущерба общественному имуществу».

События произошли после кубкового матча, состоявшегося в воскресенье между Хассанией из Агадира (HUSA) и FUS в Рабате, который выиграл со счетом 3:1.

Согласно тому же источнику, семь сотрудников сил безопасности получили ранения.

Неделей ранее в Рабате еще один кубковый матч был омрачен сценами насилия, которые привели к аресту 70 болельщиков, 18 из которых были несовершеннолетними.

В течение многих лет марокканские стадионы были распространенными сценариями насилия между любительскими группами.