Понедельник, 21 марта 2022 г. (08.00 по Гринвичу)

Бангкок/Мадрид, 21 марта .- Украина/Россия. - Россия предоставила до полудня понедельника, чтобы украинские войска покинули осажденный город Мариуполь, предложение, которое украинское правительство назвало «бредом». (фото) (видео) (аудио) .- Одесса (Украина). - Из-за разрушения некоторых городов на востоке Украины и некоторых священных храмов война может спровоцировать то, чего президент России Владимир Путин не мог ожидать: объединение и примирение верных Украинской Православной Церкви Московскому Патриархату и Православной Патриархату Церковь Украины. (фото) (видео) .- Брюссель (Бельгия). - Министры иностранных дел Европейского Союза оценивают в понедельник в Брюсселе последние события войны в Украине и то, как они могут увеличить свою поддержку этой страны, и надеются одобрить так называемый «Стратегический компас», стратегию общественной безопасности для ближайшие годы. (фото) (видео) (аудио) .- Брюссель (Бельгия). - Министры сельского хозяйства ЕС обсуждают в Брюсселе меры по устранению последствий войны в Украине для европейского сельского хозяйства, в то время как Испания при поддержке группы стран будет призывать к европейским действиям по смягчению воздействия цен на топливо для рыбного сектора. (фото) (видео) (аудио) .- Лодзь (Польша). - Изображение душераздирающее: сто детей от 3 до 16 лет лежат на кроватях, размахивают игрушками или выглядят потерянными. Они — украинские сироты из Ковеля, теперь беженцы в старом здании в польском городе Лодзь, и считают, что их бегство от войны — это просто «часть игры». (видео) (фото) .- Париж (Франция). - Глава французского государства Эммануэль Макрон принимает президента испанского правительства Педро Санчеса в Париже в рамках европейского турне, которое он предпринял, чтобы попытаться достичь консенсуса по реформе энергетического рынка. (видео) (аудио) .- Мехико. - После нескольких месяцев работы над испытанием на время при поддержке военных президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор открывает международный аэропорт Фелипе Анхелеса, новый аэропорт Мехико после отмены великой работы своего предшественника Энрике Пенья Ньето. (фото) (видео) (LIVE) .- Гонконг. - Гонконг начнет ослаблять в апреле некоторые строгие меры против ковида, такие как вето на рейсы из девяти стран, и сократит карантин для международных путешественников, прибывающих в город, объявили сегодня власти Гонконга. (видео) .- Пекин (Китай). - Китайская национальная комиссия здравоохранения объявила сегодня об обнаружении 2027 новых положительных результатов на коронавирус SARS-CoV-2 в это воскресенье, 1947 из них для местного заражения, выделив обнаруженные в Цзилине (северо-восток, 1542), Фуцзяне (юго-восток, 154) и Хэбэе (51). (видео) .- Майами (США). - Мексиканская певица Глория Треви объявляет в Майами о своем возвращении в Пуэрто-Рико и США с туром «Isla Divina», что означает, по ее собственным словам, «оставить плохие вещи позади», чтобы достичь «волшебного места, где все имеет цвет и яркость». (фото) (видео) .- Сан-Хасинто (Колумбия). - Кумбия, ворота в ритм и цвет Карибского бассейна Колумбии, является живым наследием одного из самых представительных жанров ее фольклора, и теперь у нее есть маршрут, посвященный этой музыке и танцу, чтобы сделать их известными всему миру. (фото) (видео) ОГ/АКА/EFETV Если вы хотите узнать о других событиях и информационных мероприятиях, запланированных на сегодня или на любой из следующих 365 дней в Испании и во всем мире, мы предлагаем вам Всемирную цифровую повестку дня, доступ к которой можно получить через Интернет и мгновенно обновляется каждый раз, когда EFE узнает о новом звонке. Этот инструмент позволяет сегментировать прогнозы в соответствии с интересами пользователя. Для получения дополнительной информации об этом или других продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону: +34913467245 непрерывно с 07.30 (GMT) до 19.00 (GMT) или по телефону адрес электронной почты: clientes@efe.com.