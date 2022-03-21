Милан подорожает на 0,30% благодаря нефтяным компаниям

Рим, 21 марта Миланская фондовая биржа закрылась повышением, а ее выборочный индекс FTSE MIB вырос на 0,30% до 24 294,71 пункта после сессии, в которой влиятельный энергетический сектор был вызван ростом цен на нефть. Между тем, общий индекс FTSE Italia All-Share вырос на 0,26% до 26 563,59 целых чисел. В ходе сессии 710 миллионов акций на сумму 2,234 миллиона евро перешли из рук в руки (около 2466 миллионов долларов США по текущему обменному курсу). Энергетический сектор лидировал по прибыли, благодаря росту цен на «черное золото», и на фоне войны в Украине. Сталелитейная компания для углеводородного сектора Tenaris выросла на 6,09%, за ней следуют Cnh Industrial (4,46%), оборонная компания Leonardo (2,95%), нефтяные компании Eni (2,88%) и Saipem (1,33%), энергетическая компания A2a (1,91%) и Enel (1,11%). С другой стороны, лаборатории Diasorin (4,23%), Mediobanca (2,20%), Iveco (2,01%), концессионер Атлантия (1,68%) и производитель шин Pirelli (1,63%) были расположены в отрицательной местности. ШЕФ gsm/объявления