Мигель Абуэло: путешествие вручную, которое изменило его жизнь, тюрьму в Европе и освящение в 80-х годах

Сегодня ему исполнилось бы 76 лет. Но представить его стариком становится очень трудно. Не только потому, что он умер почти четверть века назад. Его жизненное, вызывающее, сердитое, временами безответственное, всегда непредсказуемое отношение не позволяет нам представить, как бы он постарел. Мигель Абуэло был одним из членов группы основателей национального рока и более пятнадцати лет спустя одним из главных аниматоров поп-взрыва демократического рассвета .

Он родился Мигель Анхель Перальта 21 марта 1946 года в Буэнос-Айресе. Его мать болела туберкулезом. По этой причине, а также потому, что он был естественным сыном, что было своего рода позором для того времени, его отвезли в Preventorio Roca. Он никогда не знал своего отца, поэтому у него была фамилия матери. За ним ухаживали монахини, которые, как только он вырос, не совсем знали, что с ним делать. Он не соблюдал правила, перешагнул все границы. Но он всегда делал это с сочувствием, что давало ему определенную снисходительность. Однажды после обеда директор приюта отвез его домой. Он провел там несколько лет. Незадолго до окончания детства он вернулся к матери. В школах это было недолго. Он прошел через многие. Я не занимался учебой, дисциплинарными проблемами, обычными побегами. В тринадцать лет он начал работать почтальоном. Он считал, что это идеальная работа для него: проводить весь день на улице. Но они быстро выкинули его; он выбрал, какие письма оставить, открыл конверты и выбросил телеграммы, которые он не считал важными. С этого момента он прошел через десятки мимолетных работ, которые всегда делал плохо. Он прожорливо читал книги, которые молодежь шестидесятых считала почти обязательными: Гессе, Арльт, Кортазар, Марешаль. Его чтение было настолько интенсивным, что казалось, что в нем зафиксирован каждый абзац.

Большую часть времени он проводил на улице, принимал наркотики и жил с линьерами, наркоманами и головорезами . В подростковом возрасте он пробовал заниматься боксом. Не похоже, что это плохое решение. Или, по крайней мере, он следовал здравому смыслу того времени. Бокс в те годы был отвратительным местом, как всегда, но и местом, куда шли те, кому нечего было искать дорогу, надежду. Чтобы боксировать, нужно было иметь мужество, много нужд и ярость, которые, как армия неутомимых солдат, натыкались на кандидата внутри. У Мигеля осталось все это. Он выиграл первые два боя как любитель, но в третьем, опытный боксер, дал ему необыкновенное избиение, которое заставило его бросить бокс. Однако этот предшествующий объясняет стих Андреса Каламаро в его трибьют-теме: «И у Мигеля был хороший ананас».

Однажды летом она решила посетить Мар-дель-Плата. Во время автостопа по трассе 2 его подобрала машина. Они предложили отвезти его в Лас-Армас, потому что тогда они продолжат путь на Виллу Гесселл, согласился Мигель. Это путешествие в несколько сотен километров изменило его жизнь. Одним из пассажиров был Пипо Лерну, который был очарован этим молодым человеком с кудрями, неопределимыми, чем-то диким, культурным, немного эксцентричным и жестоким. Мигель был ослеплен знаниями Пипо о музыке и поэзии и его безмятежной и артикулированной речью. Когда они вернулись с побережья, они собрались вместе и Лерну познакомил его с зарождающейся сценой того, что еще не называлось национальным роком.

Во времена основания Мигель, не будучи рокером, был в каждом из мест, где создавался национальный рок: Ла-Куэва, Ла-Перла, Пласа-Франсия. Пипо познакомил их с остальными . Легенда гласит, что, поскольку Мигель Анхель ничего не знал о роке, он спел перед другими пионерами жанра багуалу.

Мигель жил на дерьмовой пенсии, пока Мейбл, мать Пипо, не пригласила его пожить у себя дома. Она давала ему деньги, готовила и консультировала его.

Сначала это были «Битники», а затем «Лос-Гатос». С его успехом, особенно с успехом La Balsa и Ayer, ситуация изменилась. Пипо была одним из авторов второй темы. Он встретился с Беном Моларом, важным продюсером того времени. Его сопровождал друг Мигель. Увлеченный этим новым феноменом молодых музыкантов, длинноволосых, родных хиппи, Молар спросил Мигеля, есть ли у него тоже группа. Мигель подумал, и после его импровизации этот ответ был последним, который он дал в роли Мигеля Анхеля Перальты в своей жизни. Все произошло за секунду: он знал, что должен сказать «да» и назвать группу, которой еще не существует; он вспомнил цитату из «Банкета Северо Арканджело де Марешаля»: «Отец вшей, дедушка ниоткуда» и, не зная почему, выбрал вторую часть назначение. «Да, у меня есть группа: нас называют Лос Абуэлос-де-ла-Нада». Бену Молару так понравилось имя, что он сказал им, что они готовятся к тому, что через несколько недель они начнут запись. На следующий день Мигель сообщил Пипо, что у них неприятности. У них не было ни музыкантов, ни песен. Его друг сказал ему не беспокоиться, что в тот вечер они гастролируют по Plaza Francia и найдут участников группы среди своих друзей. Так и было. На той первой тренировке бабушки и дедушки, которую он записал несколько синглов, были Помо и Клаудио Габис. Затем присоединился Паппо. Диана Дивага и Тема вышли в Flu sobre el planeta. Темы прошли без особого влияния. Мигель, как всегда, испытывал трудности с выполнением своих обязательств и не воевал с половиной мира. Они выгнали его из собственной банды; своего рода государственный переворот от рук Паппо. Бабушка и дедушка продолжали играть блюз, а Мигель продолжал бродить и драться. В Manioca лейбл Хорхе Альвареса записал две красивые сольные песни, которые окончательно обозначают его лирику: Mariposas de Madera и Oye Niño.

Пипо Лерну устал от репрессивного климата Буэнос-Айреса, от полиции, делающей раззии, и уехал в Европу. Мигеля оставили в покое. Амфетамины, насилие, отсутствие дисциплины для завершения своих проектов ухудшали и ухудшали их состояние. Мейбл, мать Лерну, в очередной раз помогла ему. Он пригласил его поехать в Европу. Когда Мигель прибыл на Старый континент, он считал, что это его место в мире. Он чувствовал себя свободным и казалось, что все возможно. Он воссоединился с Кришей, танцовщицей, которую он видел в Буэнос-Айресе. Они влюбились, и она забеременела от Гато Азула, единственного ребенка Мигеля. Он отказался от музыки. Они жили во Франции, Испании, Голландии и Бельгии. Им нужны были мимолетные рабочие места. Винтаж, автомойка, ресторан. В 1974 году Моше Наим, продюсер и меценат, предложил ему записать альбом на французском языке. Мигель с его обаянием и настойчивостью сумел сделать язык испанским. Он получил Хосе Сбарру в качестве гитариста. Помимо поэтики и климата Мигеля, была добавлена тяжелая гитара Сбарры. На протяжении десятилетий Miguel Abuelo et Nada, его французский альбом, был мифической записью в Аргентине. Он циркулировал на плохо записанных кассетах, и получить виниловую копию было невозможно. В восьмидесятые годы любители музыки, которые ездили во Францию, рылись в мусорных баках и весах, пытаясь найти копию. Местное издание вышло только в 1999 году.

Классическая тренировка Лос Абуэлоса в восьмидесятых годах. Каламаро, Базтеррика, Качорро, Лопес, Мелинго, Поло Корбелла и Мигель (Википедия)

У Наим были планы на продвижение по службе и гастроли. Но Мигель в очередной раз не выполнил своих обязательств, он предпочел бежать. И альбом остался незамеченным во Франции.

Он расстался с женой и сыном и продолжал бродить по Европе. Она снялась в фильме «Волосы», в роли, которую она уже приземлилась в Буэнос-Айресе. Время от времени он встречался с аргентинскими музыкантами (Куберо Диас, Мигель Кантило, Мигель Савалета) и строил большие планы, которые так и не осуществил. На Ибице он познакомился с молодым басистом. Они говорили о перевооружении бабушек и дедушек из Ничего. Они не знали, остаться ли в Европе или вернуться в Аргентину (Мигель скучал по сыну). Но это были просто проекты, далеко. Бас-гитарист Качорро Лопес отправился в Лондон и присоединился к группе регги.

Мигель, с помощью различных писем (которые записаны на Мигеле Абуэло. Паладин де ла Либертад, очень хорошая биография, написанная Хуанхо Кармоной (которая недавно переиздала Planeta), попросил Пипо прислать ему свои альбомы конца 1960-х и газетные статьи о нем, чтобы он мог показать их испанским продюсерам, или попытаться выпустить французский альбом в Аргентине , чтобы действовать в качестве его агента. В 1979 году испанская полиция арестовала его вместе с другим соотечественником. Их обвинили в краже дорогих драгоценностей из дома миллионера. Их задержали на некоторое время, но отсутствие веских доказательств против них привело к их освобождению. Но поскольку они не имели документов, их выслали из Испании. Они попытались продолжить путешествие по Италии, но их тоже выгнали оттуда. Когда они вернулись в Испанию, полиция снова обнаружила их. Снова в тюрьму. Но штраф на Ибице был типичным для острова: не жестким, странным, даже смешным. Каталонская тюрьма была самой известной тюрьмой в его стране, и месяцы, которые он провел там, были трудными. Когда ему удалось уехать, он вспомнил переговоры с Качорро Лопесом и попросил его помочь ему вернуться в Аргентину. Также были Криша и Синяя кошка, еще одна причина вернуться.

Бас-гитарист просил денег у старых друзей, но никто не придавал этому значения. Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать деньги на авиабилеты. В вышеупомянутой биографии Качорро Лопес рассказывает, что в тот день, когда он пошел искать Эсейсу и увидел, как он спускается по лестнице, он думал, что Мигель похож на Калькулина. Его разочарование было велико. Качорро запомнил его как цыганского короля, пышного, громкого, обаятельного. А этот выглядел как побежденный человек .

Мигель Абуэло по возвращении в страну в начале восьмидесятых годов, играя со своим прошлым боксера и своей славой уличного бойца (Министерство культуры)

Но все было не так. В Буэнос-Айресе Мигель родился заново. Во время работы над песнями они набирали музыкантов. Эта группа была одним из лучших кастингов современной аргентинской музыки. Даниэль Мелинго, Поло Корбелла, Густаво Базтеррика. Им не хватало клавишника. Алехандро Лернер начинал карьеру и сдался. Он порекомендовал их другу: Андресу Каламаро.

Не хватало еще одного фрагмента. Продюсер первого альбома, с их черно-белой фотографией, которая все еще была на задней обложке винила, с цветными буквами: Charly García (нужно было бы написать о тех годах Charly post Seru и сумерках диктатуры и первом альфонсинизме, сосредоточенном не на его непобедимая трилогия, но по его качеству как агглютинатора местной сцены и продюсера: Los Abuelos, los Twists, Fabi Cantilo; и его группа играла GIT, Calamaro, Fito и многие другие).

Шарли получил их менеджера, выступления и вел их в качестве своего вступительного акта. Остальное было сделано песнями и магнетизмом Мигеля Абуэло. Не влюбляйтесь в этого бенгальского моряка, и Sin Gamulan, написанный Каламаро, были первыми хитами во время яростных поп-хитов .

Мигель был лидером группы. Цветные леггинсы, бигуди, бубен, голос, перегибы, сценический домен, чувственное отношение. Тот, кто мог получить снаряд посреди рок-н-поп-фестиваля и продолжить петь с окровавленным лицом, как вызов жестоким, показывая, из чего он сделан. Это может быть Chilli Ardiente, American Tuning или любой другой, но всегда то, что предложил Мигель Абуэло, никогда не было видно на аргентинских сценах. Кроме того, были песни других. Его сольный альбом Buen día, día вышел, хотя он не оказал большого влияния. Второй группой была Vasos y Besos, которую продвигал Мил Хорас (на Spotify она уже превысила 170 миллионов слушателей), что стало окончательным прорывом короля Андреса. Успех, излишества, ревность и искушения — всех видов: коммерческие, субстантивные, сексуальные и личные образы — постепенно взломали группу. Еще было время для успешного сезона в Луна-парке, для Anthem of my Heart и великолепного концертного альбома. Затем бабушки и дедушки были распылены. Каждый из них старался идти своим путем. Мигель сохранил имя и новую формацию. Cosas mías стал последним альбомом: неровным и безуспешным, хотя заглавная песня дошла до кортов.

Мигель Абуэло и его сын Гато Азул в европейские годы. Фотография была обложкой его французского альбома

Он обезоружил бабушек и дедушек. Он понимал, что для людей, несмотря на их присутствие и лидерство, без Каламаро, Мелинго и Качорро не были одной и той же группой. Но он продолжал двигаться с Мигелем Абуэло в Банде, пьесе на словах после перебежчиков.

Он стал выглядеть обедневшим. Многие считали, что это проблема наркомании. Но Мигель знал, что он ВИЧ-инфицирован. Возникли проблемы со здоровьем. Он похудел, у него было несколько рецидивов, ему пришлось сделать операцию на желчном пузыре. Локализованная инфекция распространилась по его телу без защиты. Через три месяца после Луки и за шесть месяцев до Федерико Моура Мигель Абуэло умер 26 марта 1988 года. Ему было 42 года .

Эти три последовательных поражения положили конец славной сцене национального рока.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: