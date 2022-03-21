Майами, новая возможность для Alcaraz и Badosa

Sports Writing (США), 21 марта Без Рафы Надаля, Карлос Алькарас и Паула Бадоса станут звездами испанской делегации на Открытом чемпионате Майами, который пройдет со вторника по 3 апреля. В турнире примут участие россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас, жаждущие мести после неудачного путешествия в недавно закончившемся Индиан-Уэллсе. В основной розыгрыше Майами не будет участвовать Надаль, который ушел с турнира, чтобы уделить приоритетное внимание подготовке к сезону грунтовых кортов, и серб Новак Джокович, который не может получить доступ в Соединенные Штаты из-за того, что он не вакцинирован от коронавируса, что еще больше повышает равенство в борьбе за корону выиграл в прошлом году поляк Hubert Hurkacz. Это новая возможность для Alcaraz, 15 в мировом рейтинге с понедельника, который прибывает во Флориду после блестящего турнира в Индиан-Уэллсе и падения в полуфинале после игры с Надалем с огромной интенсивностью. Испанец, которому всего 18 лет, не будет играть в первом раунде и дебютирует во втором раунде против победителя матча между венгром Мартоном Фучсовичем (55) и американцем Маркосом Жироном (52) и будет гипотетически встречать Циципаса, третьего фаворита, в раунде 16, сообщает на розыгрыш, состоявшийся в этот понедельник. Он также делит сторону жеребьевки с канадцем Феликсом Оже Алиассиме, седьмым сеяным, с которым он мог столкнуться в четвертьфинале. Он с нетерпением ждет матча-реванша Медведева, премьера которого состоялась в Калифорнии под номером 1 в мире, но вернул скипетр Джоковичу после падения в третьем раунде французу Гаэлю Монфилсу. Российский игрок предпринял ответственный старт турнира, так как во втором раунде он мог встретиться друг с другом с британцем Энди Марреем, который участвует в Майами в качестве гостя. Поединок между Медведевым и испанцем Роберто Баутистой разворачивается в 1/8 финала, а действующий чемпион Хуркач может стать угрозой в гипотетическом четвертьфинале. Кроме того, четвертый фаворит итальянца Маттео Берреттини может пересечься в четвертьфинале с россиянином Андреем Рублевым, который прибывает в Майами после поражения в полуфинале в Индиан-Уэллсе. На той же стороне жеребьевки находится молодой итальянец Янник Синнер, вышедший в финал в прошлом году, который мог встретиться друг с другом в третьем раунде с испанцем Пабло Карреньо. На автодроме WTA Паула Бадоса дебютирует во втором раунде против победительницы матча между немкой Лаурой Сигемунд (93) и игроком вне турнирной таблицы, в то время как 9-летняя Гарбинье Мугуруза сделает это против игрока из «квалификации». Бадоса и Мугуруза разделяют ничью, но они пересекутся только в гипотетическом полуфинале. Поляк Ига Святек, второй фаворит и недавний чемпион Индиан-Уэллса, представляет угрозу для Мугурузы в возможном четвертьфинале. Первый фаворит, белоруска Арина Сабаленко, уже могла пересечься с румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале и в полуфинале с третьей сеяной эстонкой Анетт Контавейт. Открытый чемпионат Майами начнется во вторник с первого раунда женского турнира, а трасса ATP начнется в среду. ШЕФ ам/автомобиль