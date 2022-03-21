Новый международный аэропорт Мексики начинает работу

МЕХИКО СИТИ (AP) — Новый международный аэропорт в Мехико, одна из знаковых работ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, вызвавшая большие споры после того, как его строительство было передано военным, начал работу в понедельник рейсом местной авиакомпании.

После 6:30 (12:30 по Гринвичу) рейс авиакомпании Aeromexico вылетел из международного аэропорта Фелипе Анхелес в южный штат Табаско, ознаменовав начало работы аэровокзала, который был построен мексиканской армией менее чем за три года на фоне допросов противников, которые отказались от правителя в руки к военным, которые работают, а также другие крупные проекты его администрации.

В течение дня новый аэропорт будет выполнять 20 рейсов от местных авиакомпаний Aeromexico, Volaris и Viva Aerobus и венесуэльского государственного перевозчика Conviasa, а также два грузовых и частных рейса из США, сообщил в понедельник министр обороны Луис Кресенсио Сандовал, добавив, что ожидается мобилизовать 2022 пассажира.

Расположение нового аэропорта в 43 километрах от центра города вызвало критику со стороны оппонентов, которые утверждали, что пассажиры столкнутся с трудностями при подъезде к терминалу из-за ограничений движения транспортных средств и общественного транспорта в столице.

Чтобы бросить вызов своим оппонентам, Лопес Обрадор уехал рано утром в понедельник из Национального дворца, в центре города, по пути в новый международный аэропорт, чтобы провести там заседание своего кабинета безопасности и свою обычную утреннюю конференцию.

Президент видит в новом аэропорту символ своей битвы против привилегий и показности. Лопес Обрадор отменил дорогостоящий авангардный проект, инициированный его предшественником Энрике Пенья Ньето (2012-2018 гг.) на болоте в восточной части города, гораздо ближе к центру, и решил построить новый терминал на более твердой почве к северу.

Новый аэропорт, по прогнозам, будет стоить 4,1 миллиарда долларов, что, по словам губернатора, представляет собой экономию по сравнению с предыдущим проектом. Заместитель министра внутренних дел Рабиндранат Салазар сообщил на прошлой неделе, что новый терминал начнется с двух из шести запланированных подключений, которые, как ожидается, будут завершены до окончания мандата Лопеса Обрадора в 2024 году.

Новый аэропорт будет работать совместно с уже существующим в Мехико.