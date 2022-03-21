Мексика и Япония стремятся восстановить важнейшие сейсмометры на дне моря

Борха Илиан Мехико, 21 марта Ученые из Мексики и Японии отправятся на этой неделе из порта Масатлан (Синалоа) с важнейшей миссией, направленной на восстановление семи сейсмометров, обнаруженных на дне моря в проливе Герреро. Восстановление этих сейсмометров (OBS) необходимо для анализа скрытой сейсмической активности в этой области и возможных рисков сильного землетрясения в ближайшие годы, объяснил Эфе Виктор Мануэль Крус Атьенца, геофизик из Национального автономного университета Мексики (UNAM). Энергия, накопленная в Бреши, может вызвать сильное землетрясение, которое затронет большую часть Мексики, включая столицу, в долине Мексики, где проживает более 20 миллионов человек. Ученые из мексиканско-японского проекта по изучению разрыва Герреро будут находиться на океанографическом судне Puma, принадлежащем UNAM, а из Масатлана они пройдут 1438 морских миль в течение одиннадцати дней в надежде, что OBS продолжит работу. Два года назад сейсмографы должны были быть собраны, но пандемия covid-19 и другие неудобства задержали миссию, которая считается ключом к пониманию активности пролома Герреро. Ужасный прорыв Герреро, расположенный на границе плит Кокос и Северной Америки, простирается примерно в 200 километрах от побережья штата Герреро и порта Акапулько. Последнее землетрясение с эпицентром в проломе Герреро произошло в прошлую пятницу с магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера. ИНТЕНСИВНАЯ АКТИВНОСТЬ Эта научная миссия завершится шестилетней и семимиллионной работой со сбором сейсмографов и установкой новых устройств для продолжения измерения интенсивной активности Прорыва. В этих сейсмометрах, принадлежащих «Институту исследования землетрясений» Токийского университета, измерения собираются с момента их установки в 2019 году в период скрытой сейсмической активности с непрерывными землетрясениями различной величины. Последнее землетрясение с наибольшей силой 7 баллов произошло 7 сентября 2021 года, и ученые из UNAM считают, что это было нечто большее, чем то, что они называют медленным землетрясением, произведенным в проломе Герреро, которое накапливает энергию более ста лет и рискует производя гораздо большую интенсивность. Геофизик UNAM Виктор Мануэль Крус Атьенца вместе со своим коллегой из Киотского университета Йохихиро Ито отвечают за мексиканско-японскую команду, которая изучает разрыв в течение шести лет. Выпуск медицинских протоколов, полученных в результате пандемии, будет ограничен 9 лучшими учеными в своей области, когда обычно в этих научных миссиях должно быть около 20 членов. Ученые опасаются, что OBS больше не работает, хотя на данный момент основная проблема заключается в том, что никто из членов экспедиции не будет заражен вирусом covid-19, что вынудит миссию прервать. Вот почему все люди, которые будут садиться на Puma, будут изолированы 24 часа в отеле в Масатлане, пока не дадут результаты теста ПЦР. Круз Атьенца провел год с Йохихиро Ито, пытаясь зафрахтовать судно, которое отправляется в плавание, чтобы восстановить сложное оборудование стоимостью более 60 000 долларов каждый. «Страдания были огромными», признается ученый UNAM, который буквально постучал в дверь яхт-клуба Акапулько в надежде получить лодку и провел переговоры с военно-морским флотом мексиканской армии. Наконец, на встрече с Руководящим комитетом по океанографическим платформам УНАМ (COPO) 21 января он согласился совершить поездку. С этой целью была проведена экспресс-работа по восстановлению Пумы, которая находилась на пирсе в течение двух лет и которая в четверг вернется в открытое море с миссией, исход которой будет зависеть от анализа геологических событий, указывающих на то, может ли великое землетрясение в проломе Герреро быть таким же интенсивный и разрушительный, как опасаются ученые. в какой промежуток времени это может произойти. ШЕФ би/ЭСК/jrh (фото)