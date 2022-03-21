Массивные ветры черной дыры влияют на формирование звезд

Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания), 21 марта Ветры, испускаемые сверхмассивными черными дырами, оказывают прямое влияние на образование звезд в галактиках-хозяевах, согласно исследованию, проведенному исследователем из Института астрофизики Испанского архипелага Канарских островов (IAC) Патрисией Бессьер . Один из ключевых вопросов, на который пытается ответить астрономия: «Почему галактики выглядят так?» , сказал в понедельник МАК в своем заявлении, заявив, что компьютерное моделирование того, как они были сформированы и эволюционировали, предполагает, что должно быть гораздо больше галактик с большой массой, чем наблюдаемые. «Так чего же не хватает в этих симуляциях? Какой процесс внутри галактик препятствует образованию большего количества звезд?» , продолжает ставить под сомнение ВАС. Теперь известно, что все массивные галактики содержат сверхмассивную черную дыру в сердце, которая в миллионы или миллиарды раз тяжелее Солнца. Когда количество газа внутри галактики, падающего на черную дыру, резко увеличивается, она нагревается и выделяет огромное количество энергии, а когда сверхмассивная черная дыра проходит через такую фазу, она называется Активным Галактическим Ядром или AGN. Астрономы считают, что это явление может быть недостающим компонентом в их моделировании и что часть энергии, выделяемой АЯГ, будет иметь эффект вытеснения газа из галактики в процессе, известном как «ветры, управляемые АЯГ» или «обратная связь АЯГ», что означает, что с новыми звездами будет образовываться меньше газа. Группа исследователей из МАК попыталась запечатлеть этот процесс в действии с помощью интегральной полевой спектроскопии прибора KCWI, установленного на телескопе Кека на Гавайях, который позволяет одновременно получать множество спектров в разных точках галактики. Таким образом, они смогли отобразить как ветры, вызванные АЯГ, так и возраст звезд во внутренней области активной галактики Маркариан 34. С помощью этого подхода они надеялись понять, оказали ли эти ветры прямое влияние на звездообразование, и результаты исследования опубликованы сегодня в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества в рамках проекта QSOFEED, целью которого является понимание того, как сверхмассивные черные дыры влияют на галактики, в которых они находятся. Результаты команды показывают, что АЯГ и, в частности, ветры, которыми они управляют, оказывают комплексное воздействие на галактики-хозяева. Таким образом, они обнаружили, что в части галактики, впереди и на краях ветра, образуются новые звезды. Патрисия Бессьер объясняет, что некоторые теоретические исследования и компьютерное моделирование показывают, что, когда ветер, управляемый АЯГ, проходит через галактику, более плотный и холодный газ, который лежит впереди и по бокам, сжимается, создавая более благоприятные условия для звездообразования. «Это означает, что ветер на самом деле заставляет звезды формироваться, а не подавлять его», - говорит он. Однако на другой стороне галактики скорость звездообразования не зависит от ветра. Команда предполагает, что это может быть связано с тем, что ветер там более быстрый и более турбулентный, а это означает, что условия для звездообразования не такие благоприятные. Кристина Рамос, исследователь МАК и соавтор статьи, отмечает, что то, что они видят, «может быть свидетельством профилактической обратной связи, которая означает, что ветер нарушает газ в галактике, который не может разрушиться, образуя новые звезды». Это исследование показывает, что взаимосвязь между АЯГ и галактиками-хозяевами сложна и может по-разному влиять на разные регионы. «Результаты этого наблюдательного исследования являются важной информацией, которую следует учитывать при моделировании образования и эволюции галактик в отношении роли, которую играют АЯГ», — поясняет Бессьер. Чтобы лучше понять эту взаимосвязь, группа планирует расширить свое исследование, наблюдая за большей выборкой АЯГ с помощью прибора Megara, установленного в Канарском телескопе Канарских островов в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на Канарском острове Ла-Пальма в Атлантике. Этот инструмент позволит команде получить данные спектроскопии интегрального поля, которые они будут использовать для характеристики пространственного распределения как ветров, так и звездных популяций. Это поможет астрономам понять детали взаимосвязи между AGN и звездообразованием и, что более важно, насколько распространены эти взаимодействия. ШЕФ добавление/jmor/ru