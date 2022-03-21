Мария Леон рассказала о предполагаемой гомофобии Юрия: «Я уважаю его мнение, но не разделяю его»

Мария Леон присоединяется к списку артистов, которые не одобряют определенные комментарии Юрия о сообществе ЛГБТ+, и поэтому на этот раз ее спросили, повлияла ли эта мысль на их великую дружбу, потому что пару недель назад даже музыкальный дуэт, на котором они выпустили цифровые платформы, и она сохранила умеренный успех, несмотря на то, что на карьеру ярочи негативно повлияли его противоречивые заявления.

Очень деликатным образом и измеряя ее слова, теперь тренер La Voz ответил на вопросы репортера из Venga La Alegría, который настаивал на том, чтобы знать, разделяются ли мнения о гей-сообществе между двумя певцами, на что она не только дала понять, что это не так, но даже заверила, что она также является частью сексуального разнообразия и различных проявлений пола.

«Конечно! (Я) супер союзник как часть сообщества... это грязные вопросы, и я, очевидно, как часть сообщества имею любовь, поддержку и необходимость защищать определенные вещи, есть параллельная часть, которую мы разделяем бесконечно для нее, она всегда будет моим другом, я уважаю ее мнение, но я не разделяю это», - сказала она.

Певица не одобрила ее комментарии Фото: Инстаграм @oficialyuri/@sargentoleon

Исполнитель таких хитов, как Se Te Salida Mi Nombre, Moving Hormiga и Ask Permission заверила, что ее восхищение Юри очень велико, поскольку она является одним из тех людей, которые поддерживали ее больше всего с самого начала ее карьеры в качестве члена Playa Limbo, а теперь и как солистка, поэтому Разница между дружбой и идеалами очень велика, но она очень ясно об этом говорит: «Для меня она всегда была культовым художником, который с детства давал мне первые советы, мои первые слова и сделал совершенно безупречную карьеру», - добавил он.

В предыдущие недели Мария Леон и Юрий развязали споры в социальных сетях после того, как обменялись серией сообщений, в которых говорилось о возможном плагиате песни. Исполнители обратились к своим аккаунтам в Instagram, чтобы выяснить, в чем правда их жаркая конфронтация, которая стала вирусной в Интернете.

Мария Леон считает себя частью сообщества LGBT+ (Фото: инстаграм/ @sargentoleon)

Сначала считалось, что переводчик Maldita Primavera сделал пост, чтобы сгладить любые вопросы, которые могут возникнуть из-за ее комментариев, однако предыстория ситуации была раскрыта благодаря сообщению, которым Юрий сопровождал фотографию: «Дорогой друг! ... для меня большая честь и удовольствие поделиться с вами музыкальным подарком! Спасибо большое, что пригласили меня спеть вместе с вами!» , написал перед премьерой своей песни Te Quedas Sin Mi.

Юрий, в последние недели был связан с полемикой и подвергался резкой критике в социальных сетях, поскольку некоторые пользователи сети в прошлом в рамках Международного женского дня напомнили ей о некоторых заявлениях, которые она делала в прошлом, где она якобы прокомментировала, что не согласна с тем, что гомосексуалист пары усыновляют детей.

Фото: Темная комната

После этого и его неудачной презентации на программе La más draga, где он получил резкую критику, он теперь вышел защищать себя через небольшой видеоклип просто более 10 секунд, где он пытался отправить ему сообщение всем своим ненавистникам.

В результате появились предположительно гомофобные заявления, которые родившаяся в Веракрусе женщина могла бы сделать об усыновлении однополых пар. После этого и непрекращающихся атак на социальные сети Юрий поделился сообщением с описанием: «Прекрасная неделя, и как сказано #sanchopanza»... если собаки лают, мы гуляем...».

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