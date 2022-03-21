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понедельник 21 март 2022
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Россия

Марсела Рейес пересмотрела свою жизнь через эмоциональное видео

Его последователи начали слухи, что, по их словам, является трейлером фильма, который скоро выйдет на экраны

Newsroom Infobae

21 март 2022

Марсела Рейес является одним из самых известных диджеев и музыкальных продюсеров в Колумбии, среди прочего, за то, что она является одним из пионеров жанра «гуарача», который был очень популярен в нескольких странах Латинской Америки.

Однако, прежде чем получить признание и признание миллионов последователей, эта женщина пережила тяжелые времена, которые ознаменовали ее личную жизнь и построили ее нынешнюю личность.

И хотя есть несколько семейных и личных ситуаций, о которых антиокенья сообщала в социальных сетях, она хотела обобщить свое темное прошлое в видео, которое недавно опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

На записи показана девушка, играющая Марселу Рейес в детстве, как она переживает темные моменты из прошлого, которые мешали ей стать профессиональным диджеем.

Позже он вспоминает рождение единственного ребенка, борьбу с болезнью матери и борьбу с критикой общественного мнения.

Реакция тех, кто следит за знаменитостью Паисой, не заставила себя долго ждать, поскольку они начали ходить слухи о причине этой постановки, которая заключается в том, что, по мнению многих, это биографический фильм, который скоро выйдет на свет.

«Какие хорошие снимки!» , «Постановка очень чистая, она должна быть для фильма», «это похоже на трейлер чего-то важного» и «Я был шокирован и ожидаю большего»; вот некоторые из комментариев, которые он получил в своей публикации.

Но фанатка Марселы Рейес не только высказалась, но и оставила эмоциональное послание ее коллега, популярная музыкальная певица Леди Юлиана, которая несколько дней назад сообщил, что изменил сына из школы из-за проблем с издевательствами.

Стоит отметить, что, как видно из видео, Марсела Рейес заявила, что ее детство было непростым, потому что, помимо того, что она пережила землетрясение в Армении (1999), она неоднократно говорила, что была свидетелем того, как некоторые люди несут ответственность за унижение ее матери.

Кроме того, в последние несколько дней она ностальгировала по поводу того, какие проблемы удерживали ее подальше от семьи.

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