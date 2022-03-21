Марсела Рейес пересмотрела свою жизнь через эмоциональное видео

Марсела Рейес является одним из самых известных диджеев и музыкальных продюсеров в Колумбии, среди прочего, за то, что она является одним из пионеров жанра «гуарача», который был очень популярен в нескольких странах Латинской Америки.

Однако, прежде чем получить признание и признание миллионов последователей, эта женщина пережила тяжелые времена, которые ознаменовали ее личную жизнь и построили ее нынешнюю личность.

И хотя есть несколько семейных и личных ситуаций, о которых антиокенья сообщала в социальных сетях, она хотела обобщить свое темное прошлое в видео, которое недавно опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

На записи показана девушка, играющая Марселу Рейес в детстве, как она переживает темные моменты из прошлого, которые мешали ей стать профессиональным диджеем.

Позже он вспоминает рождение единственного ребенка, борьбу с болезнью матери и борьбу с критикой общественного мнения.

Реакция тех, кто следит за знаменитостью Паисой, не заставила себя долго ждать, поскольку они начали ходить слухи о причине этой постановки, которая заключается в том, что, по мнению многих, это биографический фильм, который скоро выйдет на свет.

«Какие хорошие снимки!» , «Постановка очень чистая, она должна быть для фильма», «это похоже на трейлер чего-то важного» и «Я был шокирован и ожидаю большего»; вот некоторые из комментариев, которые он получил в своей публикации.

Но фанатка Марселы Рейес не только высказалась, но и оставила эмоциональное послание ее коллега, популярная музыкальная певица Леди Юлиана, которая несколько дней назад сообщил, что изменил сына из школы из-за проблем с издевательствами.

Стоит отметить, что, как видно из видео, Марсела Рейес заявила, что ее детство было непростым, потому что, помимо того, что она пережила землетрясение в Армении (1999), она неоднократно говорила, что была свидетелем того, как некоторые люди несут ответственность за унижение ее матери.

Кроме того, в последние несколько дней она ностальгировала по поводу того, какие проблемы удерживали ее подальше от семьи.