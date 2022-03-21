Бамако, 21 марта Переходное правительство Мали выразило сожаление в связи с тем, что во время его последнего визита в африканскую страну не удалось договориться о дате предстоящих выборов с посредником Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Военная хунта, возглавляющая нынешнее переходное правительство, предложила посреднику по ЭКОВАС Гудлаку Джонатану сократить предлагаемый 36-месячный переходный период после 29 месяцев до 24 месяцев для организации выборов и восстановления конституционного порядка, но все предложения были отклонены Джонатаном. В заявлении переходное правительство вчера вечером пояснило, что этот новый «не подлежащий сокращению предельный срок для властей Мали не был согласован посредником ЭКОВАС и его делегацией, которые сохранили свою позицию». Переходное правительство возложило на ЭКОВАС ответственность за блокаду переговоров и выразило сожаление в связи с тем, что панафриканский орган «пока не принимает во внимание сложность стоящих перед Мали проблем, а также глубокие чаяния ее народа, преисполненного решимости взять свою судьбу в свои руки». Со своей стороны, ЭКОВАС, которое ввело санкции против Мали за невыполнение своего обещания провести всеобщие выборы в феврале этого года, подтвердило в своем заявлении свою готовность продолжать переговоры с малийскими властями в целях достижения приемлемого переходного графика. Мали переживает серьезный кризис в области безопасности с присутствием нескольких джихадистских группировок, атакующих армию, миссию ООН в стране и гражданских лиц, а также сложный политический кризис после двух государственных переворотов в августе 2020 года и мае 2021 года, которые уступили место переходному процессу, который еще не завершился. ШЕФ фзб-идентификатор