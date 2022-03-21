Луис Фернандо Суарес ничего не спасает и критикует колумбийский футбол

En la imagen una registro del seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez. EFE/Carlos Ramírez/Archivo

Колумбийский футбол переживает трудное настоящее, когда в последние годы он потерял известность на международном уровне. Одним из примеров является ликвидация «Атлетико Насьональ» и «Мильонариос» на первом этапе «Конмебол Либертадорес» Олимпией и Флуминенсе соответственно.

Кроме того, еще одним отражением является нынешний уровень сборной Колумбии, который осложнил ее квалификацию в Катар 2022 года, и ей придется определить свою судьбу против Боливии и Венесуэлы, чтобы хотя бы иметь шанс сыграть утешительный матч к чемпионату мира.

Другим фактором, приписываемым этому плохому моменту, является административное управление некоторыми менеджерами, которые больше заинтересованы в продажах, чем в создании хороших платежных ведомостей, чтобы конкурировать на континенте за крупные вещи.

Голос, уполномоченный говорить об этой ситуации, - тренер Луис Фернандо Суарес, который в настоящее время руководит выбранным «Тико».

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Во время интервью порталу Futbolred бывший тренер «Атлетико Насьональ» ясно дал понять, когда речь зашла о профессиональном футболе в Колумбии.

Для бывшего тренера Гондураса в Колумбии есть множество игроков, и они должны искать лучшие инструменты для развития своих навыков, но прежде всего лучших профессионалов.

Он также упомянул игровую систему Лиги Dimayor Betplay League, поскольку, по словам Луиса Фернандо Суареса, количество матчей и турниров не позволяет игрокам подготовиться наилучшим образом.

Точно так же бывший тренер Жуниора Барранкильи и Атлетико Букараманги сказал слова Ясеру Асприлье де Энвигадо и Хуану Даниэлю Руису де Мильонариосу, будущие обещания кофейного футбола. С другой стороны, он также размышлял над творчеством Альберто Гамеро во главе капиталистической живописи.

В отборочных матчах Конкакаф Коста-Рика прошла сложный путь, однако «Тикосу» удалось сократить отставание от Панамы, которая в настоящее время занимает четвертое место с 17 очками, что на один больше, чем у Луиса Фернандо Суареса.

Следующий матч Коста-Рики будет дома против Канады, и это большое открытие этих квалификационных матчей, которые уже выиграли свой билет на заключительный этап чемпионата мира. Затем он посетит Сальвадор и закроется на Национальном стадионе против США.

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