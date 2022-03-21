Кубок лиги: дата классики продолжается поединками Defensa против Арсенала и Аргентиноса против Велеса

Дата классики Кубка Лиги продолжается в этот понедельник двумя матчами, в которых Дефенса и Юстиция сыграют против «Арсенала» во Флоренсио Варела и во втором раунде, Аргентинос Хуниорс против Велеса, в La Paternal. Вот подробности об этих матчах седьмого дня турнира.

Защита и правосудие - Arsenal

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Defensa y Justicia получит «Арсенал» в понедельник в поисках своей пятой победы подряд, чтобы продолжить на вершине зоны А Кубка профессиональной лиги. Матч 7-го числа будет проведен с 19.15 на стадионе Томагелло имени Нестора «Тито», судейство будет осуществлять Николас Ламолина и транслироваться на канале TNT Sports.

Команда Себастьяна Беккасече обыграла «Аргентинос Хуниорс» со счетом 1:0 мучительным голом Томаса Гальвана и одержала четвертую победу подряд, в результате чего они оказались на вершине зоны А вместе с Ривер Плейт.

После победы Racing Club и жеребьевки Union Defensa должна добавить еще одну победу, чтобы остаться в лидерах.

Арсенал, со своей стороны, попытается восстановиться, поскольку на прошлой неделе он был выбит из 32-го финала Кубка Аргентины против «Чако Фор Эвер» и вышел в четыре игры без побед и занимает одиннадцатое место (среди 14 команд) в зоне 2.

Сокол ясен и повторит команду третий день подряд. Состав Флоренсио Варела, занявшего второе место в аргентинском футболе, будет искать еще одну победу, которая позволит ему стать абсолютным лидером зоны 1.

На стороне ансамбля Viaduct Леонардо Маделон использовал основу тактической схемы, которая сыграла вничью с Велесом Сарсфилдом без голов в последний день.

Вероятные образования

Защита и правосудие: Эсекьель Унсен; Николас Трипикио, Адонис Фриас, Назарено Коломбо и Алексис Сото; Кевин Гутьеррес и Рауль Лоайза; Франсиско Пицзини, Уолтер Бу и Карлос Ротонди; Мигель Мерентиэль. DT: Себастьян Беккасече.

«Арсенал»: Алехандро Медина; Кристиан Чимино, Гонсало Гони, Лукас Суарес и Дамиан Перес; Факундо Крупски, Мауро Питтон, Дардо Милок и Хоакин Ибанес; Александр Диас и Франсиско Апаоласа. DT: Леонардо Маделин.

Рефери: Николас Ламолина.

Стадион: оборона и правосудие.

Хора: 19:15.

ТВ: ТНТ Спорт.

Аргентинцы - Велес

@fotobairesarg

Во втором раунде этого дня Аргентинос Хуниорс и Велес Сарсфилд встретятся друг с другом в La Paternal в поисках одной и той же цели: вернуться к победе в Кубке профессиональной лиги. Матч состоится в 21.30 на стадионе имени Диего Армандо Марадоны с Фернандо Рапаллини в качестве судьи и будет транслироваться на канале Fox Sports Premium.

Эль-Бичо провел четыре раунда без побед в зоне 1 с двумя ничьими и двумя поражениями, последний 1:0 дома против обороны и справедливости. В середине команда Габриэля Милито выиграла Кубок Аргентины над Олимпо, но в Кубке Лиги она в долгу, где занимает восьмое место в своей группе.

Капитан и защитник аргентиноса Мигель Торрен останется в отпуске из-за травмы правого гребня подвздошной кости.

Со своей стороны, Fortin выигрывает две ничьи подряд: 1:1 против Эстудиантеса де Ла-Плата и 0:0 против «Арсенала» с плохой производительностью и остается последним в зоне 2.

Маурисио Пеллегрино, тренер Велеса, сможет рассчитывать на уругвайцев Матиаса де лос Сантоса и Себастьяна Сосу Санчеса, которые восстановились после соответствующих травм.

Кроме того, полузащитник Сантьяго Касерес начнет игру после жеребьевки против «Арсенала» и заменит Максимо Перроне.

Вероятные образования

Аргентинские юниоры: Федерико Ланцилотта; Кевин Мак Аллистер, Пабло Миниссале и Лукас Вильяльба; Фаусто Вера; Хавьер Кабрера, Габриэль Флорентин, Габриэль Карабахаль или Маркос Галарса и Мариано Биттоло; Николас Реньеро и Габриэль Авалос. DT: Габриэль Милито.

Велес Сарсфилд: Лукас Ойос; Томас Гидара, Лаутаро Джаннетти, Валентин Гомес или Матиас де лос Сантос и Франсиско Ортега; Николас Гараялде и Максимо Перроне или Сантьяго Касерес; Лука Орельяно, Лукас Пратто, Лукас Янсон; Себастьян Соса Санчес. DT: Маурисио Пеллегрино.

Рефери: Фернандо Рапаллини.

Стадион: Аргентинос Хуниорс

Хора: 21.30.

ТВ: Фокс Спортс Премиум.

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С информацией от Telam

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