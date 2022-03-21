Последние новости: По меньшей мере 4 человека погибли в ночных нападениях на Киев

КИЕВ, Урания. Снаряды, брошенные по киевскому кварталу, опустошили торговый центр, который утром в понедельник утром посреди многоэтажных башен превратился в все еще дымящиеся руины.

Экстренные службы сообщили по меньшей мере о четырех смертельных случаях в результате терактов в воскресенье вечером недалеко от центра города. Сила взрыва лопнула все окна в соседнем блоке и закрутила их металлические рамы.

Вдалеке был слышен артиллерийский огонь, когда пожарные работали на фоне разрушений в густонаселенном районе Подола.

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ЛЬВОВ, Украина — Утечка аммиака на химическом заводе в восточноукраинском городе Сумы загрязнила территорию более 2,5 км (около 1,5 миль) вокруг, сообщили власти в понедельник утром.

Губернатор Сум Дмитрий Живицкий не сказал, что стало причиной побега.

Завод «Сумыхимпром» находится на окраине города, в котором проживает около 263 000 жителей, и в последние недели он часто подвергался нападениям со стороны российских войск.

«Сейчас нет никакой угрозы для центра Сум, так как в город не дует ветер», — сказал Живицкий.

Близлежащий город Новоселица, расположенный примерно в 1,5 км к юго-востоку от Сум, оказался под угрозой.

Аварийные бригады работали над локацией утечки.