Кремль заявил, что для встречи Путина и Зеленского недостаточно прогресса

Москва, 21 марта Прогресса в переговорах между Россией и Украиной все еще недостаточно для встречи лидеров обеих стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил сегодня Кремль. «Степень прогресса на переговорах, вероятно, не такая желательная, как хотелось бы, и не соответствует динамике развития ситуации для украинской стороны», - заявил на своей ежедневной телефонной пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков отказался комментировать детали переговоров, поскольку его спросили, где сейчас находятся делегации обеих стран, которые планируют возобновить встречи в формате видеоконференции сегодня. При этом он настаивал на том, что встреча президентов станет возможной только после завершения предыдущей работы и согласования соглашения. «На данный момент существенного прогресса (в этом направлении) нет «, - повторил он. В то же время он указал, что Россия не рассматривает вопрос об установлении прекращения огня на время переговоров, потому что эти паузы используются «националистическими формированиями» на Украине для «перегруппировки и продолжения нападений на российские войска». Зеленский заявил в воскресенье, что «готов» к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным о прекращении военных действий в стране, но исключил признание независимости Донбасса и российского суверенитета над Крымом. В интервью CNN президент Украины решительно заявил, что не будет брать на себя «никаких обязательств, которые затрагивают территориальную целостность и суверенитет» Украины. Кремль требует от Киева отказаться от планов вступления в НАТО, признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик на Донбассе и контроль России над Крымом, аннексированным Москвой в 2014 году. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, переговоры по поиску выхода из конфликта достигли «почти соглашения» по большинству вопросов, поднятых за столом переговоров. В интервью, опубликованном в это воскресенье газетой Hürriyet, глава турецкой дипломатии подвел итоги своих поездок в Москву и Львов на прошлой неделе, где он встретился со своими российскими и украинскими коллегами Сергеем Лавровым и Димитро Кулебой соответственно. Министр заверил, что переговоры между делегациями обеих сторон уже прошли долгий путь, но для достижения мира потребуется встреча на высшем уровне. В понедельник Кремль высоко оценил усилия всех стран, которые предлагают провести возможную встречу Путина и Зеленского, но настаивал на том, что пока это «второстепенный вопрос». ШЕФ мес. /мгб