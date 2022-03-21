Кесслер: «Кварталы обещают первоклассный футбол на стадионах первого класса»

Мадрид, 21 марта женский футбольный менеджер УЕФА Надин Кесслер заверила, что четвертьфинал женской Лиги чемпионов, который будет проходить с завтрашнего дня, с противостоянием между «Реалом» и «Барселоной», «обещает первоклассный футбол на стадионах первого класса». «Это невероятное событие и жеребьевка четвертьфинала, которая обещает первоклассный футбол на первоклассных стадионах. Такие прекрасные моменты — это то, что нужно женскому клубному футболу», — сказала бывшая немецкая футболистка. Кесслер сказала, что «в этом первом сезоне централизованной Лиги чемпионов УЕФА среди женщин было проведено 13 матчей группового этапа на крупных стадионах», и с удовлетворением отметила, что «эта тенденция сохраняется и в четвертьфинале, где семь из восьми клубов будут играть на своем крупнейшем стадионе». В понедельник УЕФА отметила рекордное количество зрителей на женских матчах «Чемпионов» в этом сезоне и успех трансляций после глобального соглашения с DAZN и YouTube, согласно которому за всеми столкновениями соревнований следили бесплатно, а групповой этап насчитывал более 14 млн посещений из более чем 210 стран. Он также подчеркнул, что среднее количество зрителей на групповом этапе почти удвоилось до 3,381, несмотря на все еще ограничения из-за пандемии, когда в прошлом сезоне на него не повлиял этот (2019-2020), в котором раунды 32 и 16 были сыграны с матчами туда-сюда, в среднем 48 Матчи составили 1 7.32. Данные этого сезона включают 18 344 зрителя в Парке де Пренс за Пари Сен-Жермен против Реала и 12 782 зрителя в Серветт-Челси в Женеве. Эти два матча были частью общей посещаемости почти 60 000 человек в восьми матчах третьего тура. УЕФА предсказал еще один рекорд посещаемости ответного матча между Барселоной и Реалом на Камп Ноу и отметил, что почти все матчи плей-офф в этом сезоне будут проходить на главном стадионе каждого клуба. В рамках исследований, посвященных эволюции женского футбола, УЕФА также сослался на первый «Физический отчет женской Лиги чемпионов», который направлен на поддержку исследований женского футбола и его роста в последние годы с помощью подробных данных о результатах. Согласно отчету, предыдущие исследования женских чемпионатов мира 2015 и 2019 годов показали, что от одного финального турнира к другому количество высокоинтенсивных гонок увеличивалось на 15% и 29% соответственно, в то время как в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин эти действия увеличились на 10% за один сезон, хотя пандемия повлияла на многие подготовительные программы в сезоне 2019/20. ШЕФ ВМО/ЕА