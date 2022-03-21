Медсестра Карина Наполи исчезла вместе с сыном и была найдена мертвой через неделю

Карина Наполес была 36-летней медсестрой, которая работала в больнице общего профиля в Тлауаке. С пятницы, 11 марта, она и ее сын Оскар пропали без вести в городе Сан-Антонио-Текомитль, в мэрии Мильпа-Альта, Мехико.

В этом, как и во многих других случаях исчезновения женщин, семья обвинила прокуратуру Мехико в несвоевременном и халатном поведении.

Последний раз Карину видели, когда она выходила на тренировку в город Сан-Антонио-Текомитль, МильПа-Альта. По версии семьи, в то же время ее бывший муж забрал сына, чтобы забрать его.

С этого момента они не получали никаких известий от них обоих в течение следующих трех дней.

Согласно рассказам, через три дня маленький мальчик вернулся бы на такси в одиночестве. Именно он сообщил своим родственникам, что в то время, когда он исчез, он находился в Идальго.

(Фото: @albert_bsotto)

Следует отметить, что к этому моменту семья Карины уже обратилась в столичную прокуратуру, чтобы сообщить об исчезновениях обоих, и даже самостоятельно мобилизовалась, чтобы найти ее.

В прошлую пятницу, 18 марта, семья наконец узнала о ее местонахождении: в социальных сетях сообщили, что нашли ее, но уже безжизненную.

До сих пор ваш бывший партнер был определен в качестве возможной ответственной стороны; однако о ходе расследования пока не сообщается.

Неофициально стало известно, что сестра предполагаемого фемицида вынудила его сдаться властям, даже выяснилось, что именно он обнаружил, что оставил тело Карины в оврагах Окотал, где и был найден.

Точно так же, как заявили ее знакомые в СМИ, выяснилось, что Карина уже несколько раз комментировала, что подверглась насилию со стороны своего тогдашнего партнера, но ей потребовалось много времени, чтобы уйти из-за страха перед ней.

После ее смерти 19 марта группа женщин провела акцию протеста, в которой одним из лозунгов было: «Covid-19 не убил ее, она была убита феминицидом. '

Таким образом, протестующие потребовали справедливости для Карины Наполи. Несколько женщин пришли оставить свечи и белые цветы для алтаря в письмах на эспланаде в Текомитле. В то же время была собрана коллекция для семьи медсестры.

(фото: @MadresJusticia)

Буквально 27 февраля во время пресс-конференции Клаудия Шейнбаум признала рост числа убийств женщин в 2022 году. Следует добавить, что в период с января по 11 февраля только в столице страны были зарегистрированы случаи убийства женщин, что нарушило тенденцию к снижению, которая сохранялась с 2019 года.

«До декабря у нас было снижение между 2019 годом и датой примерно на 30% ежемесячных убийств женщин, в январе и феврале наблюдалось увеличение, я не знаю, называть это нетипичным или нет, скорее скажем так, как есть, увеличилось число женщин, которые, к сожалению, убит из-за пола», — заявил глава правительства.

Следует отметить, что на данный момент штат Мехико был, согласно данным Исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности (SESNSP), эпицентром убийств женщин в течение первого месяца 2022 года, поскольку в 2021 году в нем было сосредоточено 14,8% предполагаемых преступлений, связанных с убийством женщин по всей стране.

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