«Ювентус» признает, что Пауло Дибала не продолжит в следующем сезоне

«Ювентус» не будет предлагать продление аргентинскому полузащитнику Паулу Дибала, чей контракт заканчивается в июне, объявил в понедельник лидером клуба «bianconero».

«С приходом Влаховича (в январе) в этом больше нет необходимости. Было сочтено предпочтительным не продлевать его контракт», - заявил управляющий директор Маурицио Арривабене, которого цитируют несколько итальянских СМИ.

28-летняя Дибала приехала в «Ювентус» в 2015 году. Несмотря на то, что он был выбран одним из капитанов команды в этом сезоне, он пропустил много матчей из-за травм, и его показатели снизились.

По данным La Gazetta dello Sport, Интер Милан и Атлетико Мадрид были бы заинтересованы в его найме.

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